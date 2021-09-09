İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İzzet Yıldızhan'ın eşleri kimlerdir? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Bugün STAR TV'de ekranlara gelen Sabahın Sultanı Seda Sayan programının konuğu türkücü İzzet Yıldızhan oldu.

İZZET YILDIZHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Diyarbakır Çermik doğumlu olan İzzet Yıldızhan şuanda 58 yaşındadır. Doğduğu yıl babasını kaybeden İzzet Yıldızhan 15 kardeşten en küçüğü.

Müziğe Ankara'da kebapçıda çırak olarak çalışırken başlayan türkücü, önce pavyonlarda sahneye çıkıyor. Sonra albümler çıkartıyor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı ilkokulu bile okuyamıyor. Eğitime çok önem veren Yıldızhan çocuklarına İngiltere ve ABD'de eğitim aldırıyor.

İZZET YILDIZHAN'IN EŞLERİ KİMLERDİR?

Bugüne kadar 3 kez evlenen İzzet Yıldızhan'ın toplamda 9 çocuğu bulunuyor.

Klibinde oynattığı mankenden bile çocuk yapan İzzet Yıldızhan, eşlerinin hiçbirine nikah yapmadı.

İzzet Yıldızhan, çocukları ve yeğenlerinin omuzlarına yaptırdığı dövmeler için "Toplam 28 kişide Yıldızhan dövmesi var. Bunu ben istemedim, ısrar ettikleri için izin verdim" dedi.

3 çocuğunun annesi ve ilk eşi Nilüfer Hanım'dır. 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.'den olma Veysel Efe (d.2005) Mustafa ve Ali Yuşa adında 3 oğlu var. İzzet Yıldızhan'ın hayatında 24 yıldır bulunan Nilgün Hanım da diğer kadınlar gibi nikahlı değil. Nilgün Hanım katıldığı bir televizyon kanalında ''nikah'' konusunda şunları söylemişti: "3 tane evladım, benim nikahım. İzzet Beyi çok seviyorum. Çok iyi bir eş değildir ama iyi babadır."

Suriyeli eşi Gizem Hanım'dan da 2005 yılında Sevgi isminde bir kızı oldu.

İzzet Yıldızhan'ın hayatında yer alan üçüncü kadın ise bir klibinde oynattığı Ajda Ballıkaya idi. Manken olan Ballıkaya'dan da 1 kız çocuk sahibi. İzzet Yıldızhan bu kızının adına annesinin adını verdi. Annesinin adı ise Suriye...