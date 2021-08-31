Müge Anlı'ya MHP lideri Devlet Bahçeli'den canlı yayında sürpriz mesaj!

"SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

Anlı'ya Bahçeli'den gelen tebrik mesajında, "Sayın Müge Anlı, Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeniyle ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Mesajı sesli okuyan Anlı, Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini belirtti.