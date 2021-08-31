Müge Anlı’ya kızından duygulandıran not! Yeni sezona başlayan Müge Anlı’nın stüdyosu çiçek bahçesine döndü

Özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen Müge Anlı'ya kızı işte bu satırları yazdı... "Sonunda meleğimiz bir sezona daha başlıyor seni izlemeyi özlemeyi hepimiz çok özledik annem umarım çok güzel bir sezon geçirirsin sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum ve senin için çok heyecanlıyım."