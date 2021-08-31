Müge Anlı'ya kızından duygulandıran not! Yeni sezona başlayan Müge Anlı'nın stüdyosu çiçek bahçesine döndü
Müge Anlı Atv ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. 30 Ağustos 2021 tarihinde 14. sezona giriş yapan Müge Anlı'nın stüdyosu adeta çiçek bahçesine döndü.47 yaşındaki Müge Anlı, kızından gelen mektubu canlı yayında okudu, o anlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte annesine, 'meleğim' diyen Müge Anlı'nın kızından gelen not...
31.08.2021 10:47
- Son Güncelleme: 31.08.2021 10:57
Özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen Müge Anlı'ya kızı işte bu satırları yazdı... "Sonunda meleğimiz bir sezona daha başlıyor seni izlemeyi özlemeyi hepimiz çok özledik annem umarım çok güzel bir sezon geçirirsin sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum ve senin için çok heyecanlıyım."
Hayatı sevenleri tarafından merak edilen Anlı'nın daha önce programda, "Ben torunuma da kızıyorum. Yağmurda dışarıya çıkma diye. Şimdi sorsan üveyim diye değil ama hasta olmasını istemiyorum. Üvey anneanne diye değil yani. Bu programda da onu nasıl özlüyorum bir bilseniz. Sürekli fotoğraflarına bakıyorum" sözleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.