Serenay Sarıkaya'nın yeni sevgilisi Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

OLAYLI GECE!

Evirgen, kendisini Tuba Büyüküstün ile görüntüleyen gazetecinin fotoğraf makinesini korumalarına silah zoruyla gasp ettirmişti. Olayın ardından Evirgen ve korumalarından şikâyetçi olunmuştu. Sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine Evirgen tutuklanmış ve duruşmada, ''Kapalı alan fobim var, mağdurum'' demişti. 15 yıl hapsi istenen Evirgen, tahliye edilmişti.

Evirgan, Tuba Büyüküstün ile ayrıldıktan sonra en son oyuncu Melis Şenolsun ile birlikteydi.