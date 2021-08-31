Serenay Sarıkaya'nın yeni sevgilisi Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Serenay Sarıkaya gönlünü bu kez yaşıtı birine kaptırdı. Bir süre önce komedyen Cem Yılmaz ile ilişki yaşayan ve aralarındaki yaş farkı ile sık sık gündeme gelen Sarıkaya şimdilerde iddiaya göre Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'un eski aşı Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Peki Serenay Sarıkaya'nın yeni sevgilisi Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne, ne iş yapıyor?
UMUT EVİRGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE İŞ YAPIYOR?
Seksi oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Umut Evirgen yönetmen ve işletmecidir. 1989 İstanbul doğumlu olan Emirgen Emirgan'da yer alan eğlence mekanının sahibidir. 32 yaşındaki işletmeci, ünlü şarkıcı Murat Boz ve Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile de yakın arkadaştır.
Umut Evirgen'in İnstagram hesabı: https://www.instagram.com/evirgenumut/
SERENAY SARIKAYA VE UMUT EVİRGEN BİRLİKTE Mİ?
Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı iddia edildi. Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdiği öğrenildi.
Ayrıca Evirgen'in Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la da yakın arkadaş olması dikkat çeken detay oldu.
Öte yandan Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" demişti. Uzun süredir ekranlarda yer almayan güzel oyuncu, en son kendisinden 19 yaş büyük Cem Yılmaz ile birlikteydi.