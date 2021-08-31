Salı akşamlarının efsanesi olarak tabir edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon heyecanı başladı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizilerin yayın tarihleri birer birer belli olmaya başladı. Peki, EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül sonu ya da Ekim ayı başında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.
İşte sezon finalinde yaşananlar;
SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
"Hedefe kendimi koyacağım!"
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.
Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.