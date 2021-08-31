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    • Magazin
    • 31.08.2021 16:44
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    • 31.08.2021 16:44
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    EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    ATV ekranlarında 6. sezonuyla muhteşem bir sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu konu hakkında yayıncı kuruluş ATV'den yapılacak açıklama bekleniyor. Peki, EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak?

    Salı akşamlarının efsanesi olarak tabir edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon heyecanı başladı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizilerin yayın tarihleri birer birer belli olmaya başladı. Peki, EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler

    EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül sonu ya da Ekim ayı başında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

    İşte sezon finalinde yaşananlar;

    SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

    "Hedefe kendimi koyacağım!"

    Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

    Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

        Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

        Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

            İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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            Haberler Magazin EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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