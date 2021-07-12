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    • Magazin
    • 12.07.2021 10:42
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    • 12.07.2021 10:49
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    SON DAKİKA: Merve Oflaz'la aşk yaşayan Allan Hakko'nun acı günü! Kanser tedavisi gören annesi Carole Hakko hayatını kaybetti

    Merve Oflaz'la aşk yaşayan Allan Hakko'nun acı günü! Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Carole Hakko 65 yaşında hayata veda etti. Aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine “Bir Dilek Tut” derneğine bağış yapılmasını istemiş ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı. Çevresinde gerçek bir iyilik meleği olarak bilinen Carole Hakko, geçtiğimiz şubat ayında 34 yıldır evli olduğu Jeff Hakko’dan boşanmıştı.

    Allan Hakko'nun acı günü! Annesi hayatını kaybetti

    Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanı Carole Hakko, pankreas kanserine yenilerek hayatını kaybetti. Dün sabah vefat eden Hakko, tüm sevenlerini yasa boğarken, dostları sosyal medyada birbiri ardına paylaşımlar yaparak üzüntülerini bildirdi.

    Çevresinde gerçek bir iyilik meleği olarak bilinen Carole Hakko, geçtiğimiz şubat ayında 34 yıldır evli olduğu Jeff Hakko'dan boşanmıştı. Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

    Aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine "Bir Dilek Tut" derneğine bağış yapılmasını istemiş ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı.

        "CAROLE HAKKO HER ZAMAN KALBİMİZDE EN SEVGİLİ "BAŞKANIMIZ" OLARAK KALACAK"

        Make A Wish Derneği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko'nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili "Başkanımız" olarak kalacak."
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