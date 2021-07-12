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    • Magazin
    • 12.07.2021 09:20
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    • 12.07.2021 09:20
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    Barbaroslar'dan tozu dumana katacak hamle! Sonrası tufan! Hem Kırmızı Oda hem Payitaht hem de EDHO'dan...

    Barbaroslar dizisi yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) ve Ulaş Tuna Astepe'nin (Barbaros Hızır Hayrettin Paşa) yer aldığı diziye olay olacak isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i, Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu'yu kadrosuna dahil etti. Ayrıca dün yayınlanan Barbaros Kardeşler'in Hikayesi isimli 2. tanıtımda Yetkin Dikinciler ve Gülcan Arslan gibi ünlü oyuncuların transfer edildiği görülüyor.

    takvim.com.tr
    Barbaroslar'dan yeni fragman!

    Barbaroslar'dan tozu dumana katacak hamle! Sonrası tufan! Hem Kırmızı Oda hem Payitaht hem de EDHO'dan... TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. 16. yüzyılda Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanlarına göz açtırmayan Barbaros kardeşlerin ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayat hikayesini anlatacak olan diziye yeni isimler dahil oldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Zafer rolüyle izlediğimiz Yiğit Özşener, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil ve Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı dizinin kadrosuna dahil oldu.

    YENİ İSİMLER

    Barbaroslar dizisine olay olacak yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni tanıtımda pek çok ünlü isim görüldü.

    3 BOMBA TRANSFER

    Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i kadrosuna dahil etti.

    Ayrıca projeye Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu da dahil oldu.

        Dün yayınlanan Barbaros Kardeşler'in Hikayesi isimli 2. tanıtımda Yetkin Dikinciler ve Gülcan Arslan gibi ünlü oyuncuların transfer edildiği görülüyor.

        BAŞROLLER BELLİ OLDU

        Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe dizinin başrolleri arasında yer alıyor.

        BARBAROSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Dizinin Eylül sonrası ekranlarda olması bekleniyor.

            EDHO'DAN TRANSFER

            Heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar Sincanlı karakterine hayat veren yıldız ismi Pelin Akil de katıldı.

            YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?

            Yiğit Özşener 6 Nisan 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Yiğit Özşener, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında Koç Üniversitesinde İşletme master'ı yaptı. 1994 yılında Studio Oyuncuları Topluluğu'nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı. 1995'te Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Gergedanlaşma" ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katıldı.

            Ardından sırasıyla Harold Pinter'in yazdığı "Gitgel Dolap", Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Oyuncu" gibi oyunlarda yer aldı. 2000 yılında Delphi'de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali'nde, Thedoros Terzopoulos'un yönettiği "Herakles" üçlemesinde oynadı. 2001 yılında Studio Oyuncuları'nın "Gergedanlaşma" oyununda tekrar yer aldı. 2006 yılı Dünya Tiyatro Olimpiyatları bünyesinde Türk-Yunan ortak yapımı Thedoros Terzopoulos yönetiminde Persler projesinde oyunculuk yaptı. 2008-2009 sezonunda Kerem Kurdoğlu'nun Kafka'nın "Dava"sından yola çıkarak yazdığı "İstanbul'da Bir Dava" adlı oyunda oynadı. 2009 yılında tekrar Studio Oyuncuları ile çalışmaya başladı ve Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği Evridike'nin Çığlığı'nda oyunculuk yaptı. Tiyatro dışında sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı. ÇASOD üyesi olan sanatçı, aynı zamanda seslendirme yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
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            Haberler Magazin Barbaroslar'dan tozu dumana katacak hamle! Sonrası tufan! Hem Kırmızı Oda hem Payitaht hem de EDHO'dan...