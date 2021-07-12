Barbaroslar'dan tozu dumana katacak hamle! Sonrası tufan! Hem Kırmızı Oda hem Payitaht hem de EDHO'dan... TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. 16. yüzyılda Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanlarına göz açtırmayan Barbaros kardeşlerin ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayat hikayesini anlatacak olan diziye yeni isimler dahil oldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Zafer rolüyle izlediğimiz Yiğit Özşener, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil ve Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı dizinin kadrosuna dahil oldu.

YENİ İSİMLER

Barbaroslar dizisine olay olacak yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni tanıtımda pek çok ünlü isim görüldü.