Merve Oflaz ve Allan Hakko aşkını dosta düşmana ilan etti! İşte Uludağ tatilinden gelen ilk pozlar...

Survivor yarışması ile adını duyurdu, Arka Sokaklar'ın Bahar komiseri olarak ekranlarda yer aldı. Kariyerine oyuncu olarak devam eden ve son olarak Arka Sokaklar dizisinde Komiser Bahar karakterine hayat veren Merve Oflaz, Vakko'nun varisi Allan Hakko ile birlikte! Yaz aylarında çıkan aşk iddialarını, "Ayıp ettiler, benim beş yıldır süren başka bir ilişkim var" diyerek yalanlayan ve ardından Arnavutköy'de kol kola kameralara yakalanan Merve Oflaz ile sevgilisi Allan Hakko, Uludağ tatilinden fotoğraflar paylaşarak aşklarını dosta düşmana ilan etti.

08.02.2021 10:08 - Son Güncelleme: 08.02.2021 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





