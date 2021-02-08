Merve Oflaz ve Allan Hakko aşkını dosta düşmana ilan etti! İşte Uludağ tatilinden gelen ilk pozlar...
Survivor yarışması ile adını duyurdu, Arka Sokaklar'ın Bahar komiseri olarak ekranlarda yer aldı. Kariyerine oyuncu olarak devam eden ve son olarak Arka Sokaklar dizisinde Komiser Bahar karakterine hayat veren Merve Oflaz, Vakko'nun varisi Allan Hakko ile birlikte! Yaz aylarında çıkan aşk iddialarını, "Ayıp ettiler, benim beş yıldır süren başka bir ilişkim var" diyerek yalanlayan ve ardından Arnavutköy'de kol kola kameralara yakalanan Merve Oflaz ile sevgilisi Allan Hakko, Uludağ tatilinden fotoğraflar paylaşarak aşklarını dosta düşmana ilan etti.
08.02.2021 10:08
- Son Güncelleme: 08.02.2021 10:58
DOSTA DÜŞMANA AŞK İLANI
Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz ile anılmıştı Allan Hakko... Geçtiğimiz kasım ayında ise iş insanı Allan Hakko ile aynı evde yaşamaya başlayan Merve Oflaz, Instagram'dan aşkını ilan etti.
Çift, artık ilişkilerini saklamıyor. Şimdiye kadar birlikte görüntü vermeyen ikili, geçtiğimiz hafta sonunu Uludağ'da snowboard yaparak geçirdi.
Merve Oflaz, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, dosta düşmana birlikte olduklarını ilan etti!
MERVE OFLAZ ALLAN HAKKO İLİŞKİSİ...
Merve Oflaz, yaz aylarında Bebek'te Allan Hakko ile görüntülenmiş, "Aramızda bir şey yok, sadece arkadaşız. Ayıp ettiler, benim beş yıldır süren başka bir ilişkim var" diyerek haberi yalanlamıştı.
Survivor yarışması ile adını duyuran sonrasında kariyerine oyuncu olarak devam eden Merve Oflaz ile Vakko'nun varisi Allan Hakko, önce geçtiğimiz aylarda Etiler Papermoon çıkışı ilk kez birlikte görüntülendi.