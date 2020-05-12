RAMAZAN İMSAKİYE
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Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko'nun ailesinin onayından geçti! İşte dikkat çeken hamle

Burcu Esmersoy, sosyeteyi fethetti! 43 yaşındaki Burcu Esmersoy, 2005'te evlendiği İtalyan işadamı Massimo Cusimano ile 2008'de boşandı. 2018'de New York'ta Berk Suyabatmaz'la evlenen Burcu Esmersoy, Eylül 2019'da sosyetik eşiyle yollarını ayırdı. Güzel sunucu, geçtiğimiz Mart ayında ise gönlünü Allan Hakko'ya kaptırdı. Karantina sürecini Vakko'nun veliahtı Allan Hakko ile birlikte geçiren Burcu Esmersoy, Hakko'nun ailesinin onayından geçti! İşte dikkat çeken detay!

12.05.2020 16:23 - Son Güncelleme: 12.05.2020 16:23
Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko'nun ailesinin onayından geçti! İşte dikkat çeken hamle

Sunucu Burcu Esmersoy, mart ayından beri aşk yaşadığı Allan Hakko'dan sonra ailesinin de gönlünü fethetti. Burcu Esmersoy, Eylül ayında Berk Suyabatmaz ile evliliğini bitirmesinin ardından gönlünü Allan Hakko'ya kaptırdı. Karantina sürecini sevgilisiyle birlikte geçiren Burcu Esmersoy, Hakko Ailesi'nin de gönlünü kazandı. Sosyetik sevgilisinin annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih, Instagram'da güzel sunucuyu takibe aldı.

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Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko'nun ailesinin onayından geçti! İşte dikkat çeken hamle

İşte Burcu Esmersoy ve sevgilisi başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko'nun ailesinin onayından geçti! İşte dikkat çeken hamle

BURCU ESMERSOY VE SEVGİLİSİ ALLAN HAKKO

Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko'nun ailesinin onayından geçti! İşte dikkat çeken hamle
Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko'nun ailesinin onayından geçti! İşte dikkat çeken hamle
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