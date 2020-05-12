Burcu Esmersoy sevgilisi Allan Hakko'nun ailesinin onayından geçti! İşte dikkat çeken hamle

Sunucu Burcu Esmersoy, mart ayından beri aşk yaşadığı Allan Hakko'dan sonra ailesinin de gönlünü fethetti. Burcu Esmersoy, Eylül ayında Berk Suyabatmaz ile evliliğini bitirmesinin ardından gönlünü Allan Hakko'ya kaptırdı. Karantina sürecini sevgilisiyle birlikte geçiren Burcu Esmersoy, Hakko Ailesi'nin de gönlünü kazandı. Sosyetik sevgilisinin annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih, Instagram'da güzel sunucuyu takibe aldı.