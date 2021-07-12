Ünlü sarkıcı Işın Karaca acı haberi böyle duyurdu: Hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim



HİÇ BU KADAR İŞE YARAMAZ HİSSETMEMİŞTİM

Peker'in elektrikçide çalıştığı ve tatil gününde denize gittiği öğrenilirken, olaya tanık olan şarkıcı Işın Karaca, bir sosyal medya sayfasına, "Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim" yorumunu yaptı.