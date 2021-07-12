Ünlü sarkıcı Işın Karaca acı haberi böyle duyurdu: Hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim

İzmir'in Urla ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde hareketsiz olarak bulunup, hastaneye kaldırılan Hamdullah Peker (13), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
HİÇ BU KADAR İŞE YARAMAZ HİSSETMEMİŞTİM
Peker'in elektrikçide çalıştığı ve tatil gününde denize gittiği öğrenilirken, olaya tanık olan şarkıcı Işın Karaca, bir sosyal medya sayfasına, "Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim" yorumunu yaptı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Urla'nın Özbek Mahallesi Akkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen Hamdullah Peker, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları ve plajdakiler tarafından arama çalışması sonuç vermezken, bir süre sonra Peker'in suyun yüzeyine çıktığı ve hareketsiz olduğu görüldü.