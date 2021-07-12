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    • Yaşam
    • 12.07.2021 13:59
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    • 12.07.2021 13:59
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    Ünlü sarkıcı Işın Karaca acı haberi böyle duyurdu: Hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim

    Şarkıcı Işın Karaca'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. İzmir'in Urla ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde hareketsiz olarak bulunan ve hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki Hamdullah Peker'in ölümüne şahit olan Karaca, "Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim." dedi.

    DHA
    Hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim

    İzmir'in Urla ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde hareketsiz olarak bulunup, hastaneye kaldırılan Hamdullah Peker (13), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.


    HİÇ BU KADAR İŞE YARAMAZ HİSSETMEMİŞTİM
    Peker'in elektrikçide çalıştığı ve tatil gününde denize gittiği öğrenilirken, olaya tanık olan şarkıcı Işın Karaca, bir sosyal medya sayfasına, "Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim" yorumunu yaptı.

    Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Urla'nın Özbek Mahallesi Akkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen Hamdullah Peker, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları ve plajdakiler tarafından arama çalışması sonuç vermezken, bir süre sonra Peker'in suyun yüzeyine çıktığı ve hareketsiz olduğu görüldü.

        Peker, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Peker, Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamdullah Peker kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Peker'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Hamdullah Peker'in elektrikçi dükkanında çalıştığı ve izin gününde tatile gittiği öğrenildi.

        IŞIN KARACA'DAN DUYGULANDIRAN YORUM
        Ailesiyle birlikte olaya şahit olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca bir sosyal medya sayfası üzerinden, "Biz bugün ailemle birlikte Özbek'te bu olaya şahit olduk. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim. Denizden gelen imdat sesleri, balıkçı teknelerin telaşı, kıyıda bizlerin duası. Allah'ım sen annesine, babasına sabırlar ver. Gözümün önünden gitmiyor" yorumunu yaptı.

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        Haberler Yaşam Ünlü sarkıcı Işın Karaca acı haberi böyle duyurdu: Hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim