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Merve Oflaz aşkını inkar ederken şimdi de kol kola poz verdi! İşte Merve Oflaz ile yeni sevgilisi Allan Hakko...

Survivor yarışması ile adını duyuran, ardından kariyerine oyuncu olarak devam eden ve son olarak Arka Sokaklar dizisinde Komiser Bahar karakterine hayat veren Merve Oflaz, Vakko'nun varisi Allan Hakko ile birlikte! yaz aylarında çıkan aşk iddialarını, "Ayıp ettiler, benim beş yıldır süren başka bir ilişkim var" diyerek yalanlayan Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını önceki akşam gittikleri Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken kol kola görüntü vererek itiraf etmiş oldu.

08.11.2020 10:01 - Son Güncelleme: 08.11.2020 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





