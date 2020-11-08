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Merve Oflaz aşkını inkar ederken şimdi de kol kola poz verdi! İşte Merve Oflaz ile yeni sevgilisi Allan Hakko...

Survivor yarışması ile adını duyuran, ardından kariyerine oyuncu olarak devam eden ve son olarak Arka Sokaklar dizisinde Komiser Bahar karakterine hayat veren Merve Oflaz, Vakko'nun varisi Allan Hakko ile birlikte! yaz aylarında çıkan aşk iddialarını, "Ayıp ettiler, benim beş yıldır süren başka bir ilişkim var" diyerek yalanlayan Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını önceki akşam gittikleri Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken kol kola görüntü vererek itiraf etmiş oldu.

08.11.2020 10:01 - Son Güncelleme: 08.11.2020 10:15
Merve Oflaz aşkını inkar ederken şimdi de kol kola poz verdi! İşte Merve Oflaz ile yeni sevgilisi Allan Hakko...

Merve Oflaz, yaz aylarında Bebek'te Allan Hakko ile görüntülenmiş, "Aramızda bir şey yok, sadece arkadaşız. Ayıp ettiler, benim beş yıldır süren başka bir ilişkim var" diyerek haberi yalanlamıştı. demişti. Survivor yarışması ile adını duyuran sonrasında kariyerine oyuncu olarak devam eden Merve Oflaz ile Vakko'nun varisi Allan Hakko, önce geçtiğimiz günlerde Etiler Papermoon çıkışı ilk kez birlikte görüntülendi.

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Merve Oflaz aşkını inkar ederken şimdi de kol kola poz verdi! İşte Merve Oflaz ile yeni sevgilisi Allan Hakko...

Allan Hakko, Merve Oflaz için aracın kapısını açtıktan sonra direksiyon başına geçti. İkili birlikte çıktıkları mekandan Allan Hakko'nun aracıyla ayrıldı.

Merve Oflaz aşkını inkar ederken şimdi de kol kola poz verdi! İşte Merve Oflaz ile yeni sevgilisi Allan Hakko...

Son olarak önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda görüntülenen ikili, çıkış kapısında kol kola görüntü verdi.

Merve Oflaz aşkını inkar ederken şimdi de kol kola poz verdi! İşte Merve Oflaz ile yeni sevgilisi Allan Hakko...

İlişkisiyle alakalı konuşmak istemeyen Oflaz, "Uzun zamandır arkadaştık, her şey çok güzel gidiyor" demekle yetindi.

Merve Oflaz aşkını inkar ederken şimdi de kol kola poz verdi! İşte Merve Oflaz ile yeni sevgilisi Allan Hakko...

İş insanı sevgilisi ile objektiflere yansıyan 32 yaşındaki oyuncunun neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.

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