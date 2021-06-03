Gündüz Bey, Demirci Davud Bey, Kumral Abdal, Akça Derviş ve Umur Bey; güzel sözleriyle Bamsı Bey'e veda ettikten sonra, son sözü Osman Bey aldı: "Ertuğrul Gazi, Savcı Bey, Abdurrahman Gazi ve Bamsı Bey… Dağ gibi yiğitler şehit olup gittiler. Şayet yerlerine onlar gibi yiğitler koyamazsak biz de dağılıp gideriz.

Ayağa kalkacağız, onların gaza aşkını, millet sevgisini biz yaşatacağız. Onlara layık olmak için ölesiye didinip gayretimize gayret ekleyeceğiz. Onlar devlet hayaliyle cennete gitti biz devletimizle yaşayacağız!"