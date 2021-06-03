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    • Magazin
    • 03.06.2021 13:07
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    • 03.06.2021 13:24
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    Yüreği gaza aşkıyla yanan 'e veda eden ödüle doymuyor! 'En iyi dizi' ve 'en iyi erkek oyuncu' seçildi

    'nin reyting rekortmeni dizisi ödüle doymuyor! Oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonu ile dikkat çeken Kuruluş Osman 61. son bölüm ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Yüreği gaza aşkıyla yanan 'e veda eden Kuruluş Osman yine çok konuşulanlar listesinde! Yapımcılığını ve proje tasarımını ’ın üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ikinci sezonunda da ödülleri toplamaya devam ediyor. Kuruluş Osman, önceki akşam 12'ncisi düzenlenen ’nin ödül töreninde ‘En İyi Dizi’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ () ödüllerinin sahibi olarak geceye damga vurdu.

    Ödüllere doymayan Kuruluş Osman'da Bamsı Bey'e son vazife yürekleri dağladı

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

    QUALITY ÖDÜLLERİ'NDE 'KURULUŞ OSMAN'A İKİ ÖDÜL BİRDEN!

    Atv'de Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran, yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Kuruluş Osman', ikinci sezonunda da ödülleri toplamaya devam ediyor. Kuruluş Osman, önceki akşam 12'ncisi düzenlenen Quality Dergisi'nin ödül töreninde 'En İyi Dizi' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' (Burak Özçivit) ödüllerinin sahibi oldu. Televizyon ve magazin dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Quality Ödülleri'nin törenine birbirinden ünlü isimler katıldı.

    Kuruluş Osman geceye damgasını vururken, ödülleri almak üzere 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit törende hazır bulundu.

    Rol arkadaşları Yiğit Uçan ve Burak Çelik'le birlikte sahneye çıkan Burak Özçivit, ödülleri Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeninden aldı. Burak Özçivit ödül konuşmasında "Ekip olarak gelmek isterdik ama tahmin edersiniz ki bu sahneye sığmayız. O yüzden demirbaşlar olarak geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz ödül için. Normal bir diziyi çekmek meşakkatli ve zor bir iş ama emin olun ki böyle bir projeyi yapmak gerçekten çok zor. Hem sorumluluk olarak hem çekim olarak çok ağır. Bu ödülleri bütün ekibimiz adına alıyorum" dedi.

        Kayı Obası, Bamsı Bey'e böyle veda etti… Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 61'inci bölümünde, Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından Kayı Obası'nda yas havası vardı. Moğol kampına baskın yapan ancak Togay'ı ele geçiremeyen Osman Bey, obaya döndükten sonra taziyeleri kabul etti. Şeyh Edebalı ve Umur Bey taziye için gelenler arasındaydı. İşte Kuruluş Osman 61. Bölümde damga vuran o sahne…

        Osman Bey'in otağındaki buluşmada, Şeyh Edebalı, Bamsı Bey'in ardından bir kıssa anlattı: "Fahri kâinat efendimizin beka yurduna irtihal ettiği haberi Hz. Ebu Bekir'e ulaştığında evinde bulunuyordu. Yüreğinin yerinden koptuğunu hissederek Hâne-i Saadet'e girdi. Efendimizin mübarek yüzlerini örten örtüyü kaldırdı. O mübarek, o nurlu yüze hürmetle eğildi ve pak alınlarından üç kere öptü. Gözlerinden yaşlar süzülürken şöyle buyurdu: Ölümün de hayatın gibi temiz ve latif ya Resulallah! Cenab-ı Hakk, hakkıyla ümmeti olabilmeyi nasip eylesin."

        Bu sözler otağdaki hüzün havasını ağırlaştırmışken, Şeyh Edebalı sözlerine şöyle devam etti ve Bamsı Bey'e rahmet okudu: "Bir gazi öldüğünde, bir yiğit şehit olduğunda onu gazaları ve cenkleriyle hatırlamak ve o şekilde yad etmek gerekir. Ben Bamsı Bey'i gaza aşkıyla yanan, yüreği dini ve davası için çarpan bir yiğit olarak tanıdım. Allah ondan razı olsun!"

            Gündüz Bey, Demirci Davud Bey, Kumral Abdal, Akça Derviş ve Umur Bey; güzel sözleriyle Bamsı Bey'e veda ettikten sonra, son sözü Osman Bey aldı: "Ertuğrul Gazi, Savcı Bey, Abdurrahman Gazi ve Bamsı Bey… Dağ gibi yiğitler şehit olup gittiler. Şayet yerlerine onlar gibi yiğitler koyamazsak biz de dağılıp gideriz.

            Ayağa kalkacağız, onların gaza aşkını, millet sevgisini biz yaşatacağız. Onlara layık olmak için ölesiye didinip gayretimize gayret ekleyeceğiz. Onlar devlet hayaliyle cennete gitti biz devletimizle yaşayacağız!"

            Osman Bey'in bu sözleri herkesin yüreğine ferahlık verdi. Osman Bey, Şeyh Edebalı ve diğerlerini yolcu ettikten sonra Kayı beyleri ile Bamsı Bey'in intikamını almak üzere plan yapmaya başladı.

            Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 61'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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            Haberler Magazin Yüreği gaza aşkıyla yanan Bamsı Bey'e veda eden Kuruluş Osman ödüle doymuyor! 'En iyi dizi' ve 'en iyi erkek oyuncu' seçildi