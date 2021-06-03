Kuruluş Osman 61. bölüm nefes kesti! Osman Bey Togay’a diz çöktürdü o anlar sosyal medyaya damga vurdu
Kuruluş Osman 61. bölüm nefes kesti! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Heyecanla takip edilen 61'inci bölümünde, Bamsı Bey'i şehit eden Togay'ı ele geçirmek için her yolu deneyen Osman Bey, nihayetinde muvaffak oldu ve kurduğu oyunla Togay'ı ayağına getirtti. Bizans-Moğol ordusunun karşısına dikilen ve kurduğu oyun sayesinde Bizans askerlerinin savaş alanını terk etmesi ile Togay'ı çaresiz bırakan Osman Bey'in intikamı sosyal medyaya damga vurdu.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 61'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki Kuruluş Osman 61. bölümde neler oldu? İşte detaylar…
Bizans-Moğol ordusunun karşısına dikilen ve kurduğu oyun sayesinde Bizans askerlerinin savaş alanını terk etmesi ile Togay'ı çaresiz bırakan Osman Bey, Moğol valisinin müdahalesi ile amacına ulaşamadı. Moğol Valisi Yargıcı'nın ihanet içindeki Togay'ı tutsak almasına müsade eden Osman Bey, yine de düşmanının peşini bırakmadı.
Kayı alpleri arasına yeni katılan Turhan Alp'in istihbaratı ile Moğolların bir kervansarayda konaklayacağını öğrenen Osman Bey, derhal pozisyon aldı. Kervansaraydaki gizli bir geçitten bahseden ve Togay'ı kandırıp kaçırabileceğini söyleyen Turhan Alp, başarılı oldu ve Togay'la Camuha'yı Osman Bey'in ayağına getirdi.