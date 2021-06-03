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    • Magazin
    • 03.06.2021 13:32
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    • 03.06.2021 13:32
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    Güzide paraya para demiyor şimdiyse bu iddiayla gündemde! Amerikan vatandaşı mı oldu 'Ezan sesiyle...'

    2019'da katıldığı yarışmasına yemekleri kadar 7 milyonluk villası ile de gündem olan , sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen eski yarışmacı şu sıralar yurt dışında. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan tatili çok konuşulan Güzide Mertcan ve eşi soru cevap yaptı. Güzide Mertcan ve eşi tatilleriyle ilgili merak edilenlere açık açık yanıt verdi. ABD vatandaşı olduğu iddia edilen Güzide, merak edilen soruları yanıtladı.

    Masterchef Güzide paraya para demiyor

    Masterchef Güzide paraya para demiyor şimdiyse bu iddiayla gündemde! Amerikan vatandaşı mı oldu 'Ezan sesiyle...'MasterChef Türkiye yarışmasına 2019 yılında katılan Güzide Mertcan, yarışma boyunca en çok konuşulan isimlerden olmayı başarmış, finale kalamasa da yarışmanın bitiminde bile konuşulmuştu. MasterChef Güzide, ses getirmeyi ise lüks yaşantısıyla sağlamıştı. Şimdilerde de eşi ve çocuklarıyla beraber yurt dışı tatili yapan Güzide, YouTube kanalında eşiyle beraber çektiği bir videoyu yayımladı.

    2019 yılındaki MasterChef Türkiye yarışmasıyla ve 7 milyonluk villasıyla tanınan Güzide Mertcan, YouTube kanalında hakkında merak edilenleri cevapladı.

    Eşinin işi dolayısıyla ailesiyle beraber yurt dışında bulunduğunu belirten MasterChef Güzide, bu geziyi fırsata çevirdi. Eski MasterChef yarışmacısı bir dizi de video çekti ve bunları da takipçileriyle paylaştı. Mertcan eşiyle de soru cevap yaptı.

        Güzide Mertcan başka ülkede yaşamakla ilgili düşünceleriyle dikkat çekti. Güzide şunları söyledi:

        "Memleketimi çok seviyorum, ülkemde kendi dilimde ezan sesleriyle yaşamayı tercih ederim ama çocukların eğitimi noktasında ve güvenliği noktasında endişeleniyorum.''

        ''Hayvan hakları, kadın hakları gibi konularda hassasiyetlerimiz çok az seviyede... Üç çocuklu bir anne olarak endişeleniyorum."

        Sık sık evleriyle gündeme gelen ünlü yarışmacı "Emlak fiyatları Türkiye'de çok artmış ama ben İtalya ve Yunanistan'da baktım orada uygun fiyatlı evler var" dedi.

            Güzide Mertcan'a sorulan sorulardan biri de "Tatil ne kadara geldi" sorusuydu. Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan "Millerle bedavaya bilet alabiliyorsunuz biz miller karşılığında bir de paket yakaladık. Git gel 300 mille her şeyi bitirdik. Oteller Türkiye'ye göre çok ucuz" dedi.

            Güzide Mertcan ise "Türkiye'de muhafazakar ya da özel konseptli bir otel ise fiyatlar çok uçuk. Yurt dışına turla giderseniz çok çok ucuza getirebilirsiniz" yorumunda bulundu.

            MasterChef Güzide'ye en çok sorulan sorulardan biri ise Amerikan vatandaşı olup olmadıklarıydı. Güzide, bu soruya ''Hayır, Amerikan vatandaşı olmadık'' diyerek açıklık getirdi.

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