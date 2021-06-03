Masterchef Güzide paraya para demiyor şimdiyse bu iddiayla gündemde! Amerikan vatandaşı mı oldu 'Ezan sesiyle...'MasterChef Türkiye yarışmasına 2019 yılında katılan Güzide Mertcan, yarışma boyunca en çok konuşulan isimlerden olmayı başarmış, finale kalamasa da yarışmanın bitiminde bile konuşulmuştu. MasterChef Güzide, ses getirmeyi ise lüks yaşantısıyla sağlamıştı. Şimdilerde de eşi ve çocuklarıyla beraber yurt dışı tatili yapan Güzide, YouTube kanalında eşiyle beraber çektiği bir videoyu yayımladı.