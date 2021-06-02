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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında şaşırtan gerçek! Berk Oktay ile evlilik arifesindeki güzel meğer…

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında şaşırtan gerçek! Sevgilisi Berk Oktay ile evlilik arifesindeki güzel oyuncu sosyal medya gündeminde... Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veriyor Yıldız Çağrı Atiksoy... Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra meslektaşı Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Atiksoy'un özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın Berk Oktay ile evlilik arifesindeki güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşındaymış…

02.06.2021 15:12 - Son Güncelleme: 02.06.2021 15:12
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında şaşırtan gerçek! Berk Oktay ile evlilik arifesindeki güzel meğer…

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında şaşırtan gerçek! Berk Oktay ile evlilik arifesindeki Yıldız Çağrı Atiksoy'un özel hayatı merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında şaşırtan gerçek! Berk Oktay ile evlilik arifesindeki güzel meğer…

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaşını öğrenenler şaşırıyor. İşte başta Yıldız Çağrı Atiksoy olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında şaşırtan gerçek! Berk Oktay ile evlilik arifesindeki güzel meğer…

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında şaşırtan gerçek! Berk Oktay ile evlilik arifesindeki güzel meğer…

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında şaşırtan gerçek! Berk Oktay ile evlilik arifesindeki güzel meğer…

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