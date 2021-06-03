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Osman Bey resti çekti! Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı: Bir karış toprak vermektense bin kez ölürüz daha iyi

Osman Bey resti çekti! Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi, atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Osman Bey'in, Togay'a diz çöktürerek Bamsı Bey'in intikamını aldığı bölüm soluksuz izlendi. Togay'ı çaresiz bırakan Osman Bey'in intikamı izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyaya da damga vurdu. Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise nefes kesti. İşte heyecanı kat kat arttıran Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı…

03.06.2021 00:45 - Son Güncelleme: 03.06.2021 00:55
Osman Bey resti çekti! Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı: Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman, ekrana gelen son bölümüyle izleyiciden yine tam puan aldı. Peki Osman Bey'in Bamsı Bey'in intikamını aldığı bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Osman Bey resti çekti! Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı: Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 61'inci bölümünde, Bamsı Bey'in intikamını almak için yanıp tutuşan Osman Bey, beklediği fırsatı elde edince derhal alplerini topladı. Cenk meydanına çıkmadan evvel alplerine konuşan Osman Bey, intikam yemini etti.

Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı yayınlandı |TIKLA İZLE

Osman Bey resti çekti! Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı: Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi

Konya'dan gelen haberle Togay'ın Moğol valisine isyan ettiğini öğrenen Osman Bey, ardından Nikola'nın ve çevre tekfurlarının Togay'a asker desteği verdiği istihbaratını aldı. Bizans-Moğol ittifakının saldırıya hazırlandığının anlaşılması üzerine alplerini toplayan Osman Bey, otağından çıktığında herkesin savaşa hazır olduğunu gördü.

Osman Bey resti çekti! Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı: Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi

Bamsı Bey'in çifte pusatlarını kuşanmış Cerkutay'a "Bamsı Bey gelemez ama pusatları gelir öyle mi Cerkutay?" diyen Osman Bey, Cerkutay "Oğlu Cerkutay, Bamsı Beyin emanetleriyle intikam alacak beyim!" deyince "O gün bugündür Cerkutay" diye cevap verdi.

Osman Bey resti çekti! Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı: Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi

Ardından alplerine seslenen Osman Bey, "Alplar! Biz hepimiz Bamsı Bey'in anlattığı destanlarla büyüdük. Biz o destanları evlatlarımıza masal değil, yiğitlere yol göstersin diye belledik… Bamsı Bey'in, Abdurrahman Gazi'nin şerefiyle gönendik. Şimdi bize bu gönenci sunanların yolunda intikam almazsak, işittiklerimiz bize haram olsun. Birlikte cenk meydanlarında koştuğumuz atlar tabutumuz olsun. Yolumuz intikam yolu, döner isek bu cihan bize zindan olsun…"