Osman Bey resti çekti! Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı: Bir karış toprak vermektense bin kez ölürüz daha iyi
Osman Bey resti çekti! Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi, atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Osman Bey'in, Togay'a diz çöktürerek Bamsı Bey'in intikamını aldığı bölüm soluksuz izlendi. Togay'ı çaresiz bırakan Osman Bey'in intikamı izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyaya da damga vurdu. Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise nefes kesti. İşte heyecanı kat kat arttıran Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı…
KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 61'inci bölümünde, Bamsı Bey'in intikamını almak için yanıp tutuşan Osman Bey, beklediği fırsatı elde edince derhal alplerini topladı. Cenk meydanına çıkmadan evvel alplerine konuşan Osman Bey, intikam yemini etti.
Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı yayınlandı |TIKLA İZLE
Konya'dan gelen haberle Togay'ın Moğol valisine isyan ettiğini öğrenen Osman Bey, ardından Nikola'nın ve çevre tekfurlarının Togay'a asker desteği verdiği istihbaratını aldı. Bizans-Moğol ittifakının saldırıya hazırlandığının anlaşılması üzerine alplerini toplayan Osman Bey, otağından çıktığında herkesin savaşa hazır olduğunu gördü.
Ardından alplerine seslenen Osman Bey, "Alplar! Biz hepimiz Bamsı Bey'in anlattığı destanlarla büyüdük. Biz o destanları evlatlarımıza masal değil, yiğitlere yol göstersin diye belledik… Bamsı Bey'in, Abdurrahman Gazi'nin şerefiyle gönendik. Şimdi bize bu gönenci sunanların yolunda intikam almazsak, işittiklerimiz bize haram olsun. Birlikte cenk meydanlarında koştuğumuz atlar tabutumuz olsun. Yolumuz intikam yolu, döner isek bu cihan bize zindan olsun…"