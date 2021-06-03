Osman Bey resti çekti! Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı: Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi

Ardından alplerine seslenen Osman Bey, "Alplar! Biz hepimiz Bamsı Bey'in anlattığı destanlarla büyüdük. Biz o destanları evlatlarımıza masal değil, yiğitlere yol göstersin diye belledik… Bamsı Bey'in, Abdurrahman Gazi'nin şerefiyle gönendik. Şimdi bize bu gönenci sunanların yolunda intikam almazsak, işittiklerimiz bize haram olsun. Birlikte cenk meydanlarında koştuğumuz atlar tabutumuz olsun. Yolumuz intikam yolu, döner isek bu cihan bize zindan olsun…"