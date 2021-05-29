Konu hakkında açıklama yapan Hadise "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" diyerek yasak aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.