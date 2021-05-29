Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki boşanma davası, 22 Nisan'da sonuçlandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına hükmetti. Boşanma kararının ardından kızları Alara ile ABD'ye giden Gündeş, geçen hafta Türkiye'ye döndü. Sanatçının dönüşüyle dava kararı kesinleşti ve çift resmen boşandı.
İHANET GEREKÇESİYLE BOŞANMA DAVASI AÇTI
Ebru Gündeş dava dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü.
Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde 22 Nisan'da görülen dava sonunda çiftin boşanmasına hükmedildi. Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara'nın velayeti Ebru Gündeş'e verildi.