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    , ve ilişkisi var dedi: O iddia gündemi sarsmaya devam ediyor

    'nin yakın dostu 'in eşi ile ilişkisi olduğu iddiası gündemi sarsmaya devam ediyor. Bu iddialar e'yle evlilik hazırlığı yapan 'ı da zor duruma soktu. Yıldırım'ın ailesinin yaşanan olaylardan sonra oğullarına "Hadise'yle ilişkini iyi düşün. Evlilik için sakın acele etme" diye uyarı yaptığı öğrenildi.

    Yıldırım düştü!

    ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında, Gündeş'in 'Reza'nın başka kadınlarla ilişkisi vardı' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuşulanlara göre Gündeş'in yakın arkadaşı Hadise ile eşi 'ın gizli ilişkisi vardı. , önceki gün "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu.

    OLAYI DUYMUŞTU
    e sosyal medyadan açıklama yaparken, Ebru Gündeş ise sessiz kalmayı tercih etti. Önceki gün ise yeni skandallar konuşulmaya başlandı. İddiaya göre yasak aşkı ortaya çıkaran bir falcıydı. Bu falcı Şuşu lakaplı Şengül Boybaş'tı. Magazin kulislerine göre , Reza Zarrab'ın davetiyle 'ye gitti. Ünlülerin falcısı Şuşu, Zarrab'ın yanında Hadise'yi gördü. O dönem bu olayı herkesten sır gibi sakladı. Ama zaman geçtikçe bu yaşananlar duyulmaya başladı. Ebru Gündeş'in kulağına da gelen bu söylentilerden sonra ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Şuşu ile bir araya geldi ve "ABD'ye gittiğinde Hadise'yi orada gördün mü?" diye sordu. Aldığı "Evet" cevabından sonra harekete geçen Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a boşanma davası açtı.

    BABA UYARI GELDİ
    Hadise-Zarrab     ikilisi hakkındaki söylentiler bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre Zarrab, şarkıcıya 5 milyon lira değerinde 'Bentley' marka bir otomobil hediye etti ve Hadise arabayı 'da gizledi. Bu söylentiler Hadise ve evlilik hazırlığı yaptığı Kaan Yıldırım'ın ilişkisini de zedeledi. Önceki gün yaptığı paylaşımla Hadise'ye destek olan Kaan Yıldırım'ın adının bu olaylarla anılmaya başlaması ailesini rahatsız etti. İlk başlardan beri 'ın Hadise ile ilişkisine mesafeli yaklaştığı konuşulan baba Hakan Yıldırım'ın oğluna "Hadise'yle ilişkini iyi düşün. Evlilik için sakın acele etme" uyarısı yaptığı öğrenildi.

    GÜNDEŞ KULAKLARINI KAPADI!
    Bütün Türkiye Ebru Gündeş- ve Hadise üçgeni arasında yaşanan iddialarla çalkalanırken Ebru Gündeş konu hakkında tek bir kelime etmedi. Ünlü sanatçının sessizliğini koruyup, dostu olarak bilinen Hadise'yi aklamaması ise iddiaların gerçek olduğu yorumunu yaptırıyor.

    İŞTE O ŞAHİT
    Reza Zarrab'ın davetiyle fal bakmak için Miami'deki evine gidip orada Hadise ile karşılaşan falcının Şuşu lakaplı olduğu öğrenildi. Şuşu, birçok ünlü ismin de sır küpü.

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    Haberler Saklambaç Ebru Gündeş, Hadise ve Reza Zarrab ilişkisi var dedi: O iddia gündemi sarsmaya devam ediyor