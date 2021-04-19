Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında, Gündeş'in 'Reza'nın başka kadınlarla ilişkisi vardı' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuşulanlara göre Gündeş'in yakın arkadaşı Hadise ile eşi Zarrab'ın gizli ilişkisi vardı. Hadise, önceki gün "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu.

OLAYI DUYMUŞTU

Hadise sosyal medyadan açıklama yaparken, Ebru Gündeş ise sessiz kalmayı tercih etti. Önceki gün ise yeni skandallar konuşulmaya başlandı. İddiaya göre yasak aşkı ortaya çıkaran bir falcıydı. Bu falcı Şuşu lakaplı Şengül Boybaş'tı. Magazin kulislerine göre Şuşu, Reza Zarrab'ın davetiyle ABD'ye gitti. Ünlülerin falcısı Şuşu, Zarrab'ın yanında Hadise'yi gördü. O dönem bu olayı herkesten sır gibi sakladı. Ama zaman geçtikçe bu yaşananlar duyulmaya başladı. Ebru Gündeş'in kulağına da gelen bu söylentilerden sonra ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Şuşu ile bir araya geldi ve "ABD'ye gittiğinde Hadise'yi orada gördün mü?" diye sordu. Aldığı "Evet" cevabından sonra harekete geçen Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a boşanma davası açtı.

BABA UYARI GELDİ

Hadise-Zarrab ikilisi hakkındaki söylentiler bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre Zarrab, şarkıcıya 5 milyon lira değerinde 'Bentley' marka bir otomobil hediye etti ve Hadise arabayı Belçika'da gizledi. Bu söylentiler Hadise ve evlilik hazırlığı yaptığı Kaan Yıldırım'ın ilişkisini de zedeledi. Önceki gün yaptığı paylaşımla Hadise'ye destek olan Kaan Yıldırım'ın adının bu olaylarla anılmaya başlaması ailesini rahatsız etti. İlk başlardan beri Kaan Yıldırım'ın Hadise ile ilişkisine mesafeli yaklaştığı konuşulan baba Hakan Yıldırım'ın oğluna "Hadise'yle ilişkini iyi düşün. Evlilik için sakın acele etme" uyarısı yaptığı öğrenildi.

GÜNDEŞ KULAKLARINI KAPADI!

Bütün Türkiye Ebru Gündeş-Reza Zarrab ve Hadise üçgeni arasında yaşanan iddialarla çalkalanırken Ebru Gündeş konu hakkında tek bir kelime etmedi. Ünlü sanatçının sessizliğini koruyup, dostu olarak bilinen Hadise'yi aklamaması ise iddiaların gerçek olduğu yorumunu yaptırıyor.

İŞTE O ŞAHİT

Reza Zarrab'ın davetiyle fal bakmak için Miami'deki evine gidip orada Hadise ile karşılaşan falcının Şuşu lakaplı Şengül Boybaş olduğu öğrenildi. Şuşu, birçok ünlü ismin de sır küpü.