Gözyaşlarının sel olup aktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta aileler Haşmet ve Didem'in ardından bombalı saldırıda Hakan'ı da kaybetti. Cenazede yaşanan patlamanın ardından Behzat bir yakınını daha kaybetmenin acısını tüm düşmanlarından çıkaracak. Ayrıca Didem'in kaybıyla yüreği yanan Hızır Ali kendini toparlar toparlamaz Volkan, Rado ve oğullarının üzerine yürüyecek. Ardı ardında Ceylan, Hayriye Ana, Haşmet, Tipi'nin kayıplarıyla büyük üzüntü yaşayan Hızır Çakırbeyli hasımlarını etkisiz hale getirmek için herkesi şaşırtacak bir plan yapacak. İzleyiciler şimdi EDHO 197. bölüm fragmanıyla neler olacağına kilitlendi.

BEHZAT İNTİKAM PEŞİNDE

Ağabeyinin intikamını almayı kafasına koyan Behzat, İlyas, Yaman ve İshak ile beraber Radoların bulunduğu mekana operasyon düzenledi.