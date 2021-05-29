Gözyaşlarının sel olup aktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta aileler Haşmet ve Didem'in ardından bombalı saldırıda Hakan'ı da kaybetti. Cenazede yaşanan patlamanın ardından Behzat bir yakınını daha kaybetmenin acısını tüm düşmanlarından çıkaracak. Ayrıca Didem'in kaybıyla yüreği yanan Hızır Ali kendini toparlar toparlamaz Volkan, Rado ve oğullarının üzerine yürüyecek. Ardı ardında Ceylan, Hayriye Ana, Haşmet, Tipi'nin kayıplarıyla büyük üzüntü yaşayan Hızır Çakırbeyli hasımlarını etkisiz hale getirmek için herkesi şaşırtacak bir plan yapacak. İzleyiciler şimdi EDHO 197. bölüm fragmanıyla neler olacağına kilitlendi.
BEHZAT İNTİKAM PEŞİNDE
Ağabeyinin intikamını almayı kafasına koyan Behzat, İlyas, Yaman ve İshak ile beraber Radoların bulunduğu mekana operasyon düzenledi.
"AĞABEYİNİ BEN ÖLDÜRDÜM"
Mekanı kuşatan ekip son anda elinden Rıdvan ve Volkan'ı kaçırırken Haşmet Façalı'nın katili Tayfun yaralı olarak ele geçirildi. İlyas'ın Tayfun'u konuşturmak istemesi üzerine Tayfun "Ağabeyini ben öldürdüm" sözlerini sarf etti ve Behzat onu öldürdü.
HAKAN ÖLÜYOR
Haşmet Façalı'nın cenazesinin ardından patlayan bomba yürekleri dağladı. Son anlarda ise Behzat'ın arabasınaki bomba patladı ve arabanın içerisinde yer alan Hakan'ın da hayatını kaybetmesi şok etkisi yarattı.