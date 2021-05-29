Sen haysiyetsiz bir adamsın sözlerinin gerilimi artırdığı bölümde Demir'in olanları duyarak Ümit'in kapısına dayanması herkesi şok etti. Demir'in Ümit'i öldürmeye çalışmasından son anda olaydan haberi olan Züleyha, Ümit'i kurtardı. Uçak kazasında hayatını kaybeden doktor Müjgan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel olurken Çukurova onun için ağladı. Son sahnede Züleyha'nın karşısına çıkan Ümit "Hamileyim. Demir çocuğunun annesine kıymaz" diyerek tüm nefretini kustu. Züleyha bu durumu başta kabullenmese de duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Final sahnesi heyecanı ve gerilimi artırırken gözler Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanıyla gelecek hafta neler yaşanacağına çevrildi. Ancak yeni fragman yayınlanmadı.

"ONUN BENİ SEVMESİNİ YILLARCA BEKLEDİM..."

Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı.