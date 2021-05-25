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    • Magazin
    • 25.05.2021 15:54
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    • 25.05.2021 15:54
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    'in iki ayağı bir pabuca girmişti 'de yasak aşk kaosu çözüm buldu! ile krizinde son perde

    Geçtiğimiz günlerde önce magazin dünyası ve ’in ani ayrılığı ile çalkalanmıştı. Ardından yetmemiş Ebru Gündeş eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını söylemişti.  bildiğiniz üzere yıllardır Ebru Gündeş ile ‘’de aynı jüri koltuğunu paylaşıyor. Hatta öyle ki kendisi programın başından beri o koltukta oturan tek isim. Ancak Hadise'ye bir darbe de 'dan geldi. Yeni sezonda Ebru Gündeş'i kadroya almayı düşünen Ilıcalı, Hadise'nin yerine o ismi getiriyor.

    Hadise ile Ebru Gündeş krizinde son perde

    TV 8'in iki ayağı bir pabuca girmişti O Ses Türkiye'de yasak aşk kaosu çözüm buldu! Hadise ile Ebru Gündeş krizinde son perde... Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları sonrası Ebru Gündeş ile arası açılan Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Uzun yıllardır yarışmada jüri koltuğunda oturan Hadise'nin yerine kimin geleceği merak konusuydu.. O isim için Acun Medya'dan son karar geldi. Bakın O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda Hadise yerine jüri koltuğuna kim oturuacak

    Acun Ilıcalı'nın sunduğu, TV8'de yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasının jürileri şekillenmeye başladı. Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı zaten konuşuluyordu fakat Ilıcalı'nın son hamlesiyle kesinleşti denebilir. O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geri döndü. Ebru Gündeş ile Hadise'nin arasının bozuk olması ise Hadise'nin O Ses Türkiye'de yer almayacağını kanıtlar cinsten. Gündeş'in boşanma davasına ihanet skandalı damga vurmuş, Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu öne sürülmüştü.

    Hadise bu iddialara ateş püskürürcesine yalanlarken Ebru Gündeş, Hadise'nin yanında yer almamış, konuya ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Bu nedenle Hadise de Instagram'da Gündeş ile olan fotoğraflarını silmişti.

        Hadise ve Ebru Gündeş'in arasında soğuk rüzgarlar eserken O Ses Türkiye jüri isimleri arasında yeni bir ismin olacağı iddia edildi. Gülşen, Hadise'nin yerini alacak gibi duruyor.

        Gülşen'in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

        Geçtiğimiz günlerde önce magazin dünyası Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in ani ayrılığı ile çalkalanmıştı. Ardından yetmemiş Ebru Gündeş eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını söylemişti. Bu kadının Hadise olduğu iddia edilince olaylar çığırından çıktı .

            Bunun üzerine Hadise çok sert bir açıklamada bulunmuştu.

            Hatta sevgilisi Kaan Yıldırım'dan da kendisine destek gelmişti. Çifti moral bulmak için tatile gitmişti.

            Ancak Ebru Gündeş yıllardır aynı jüri koltuğuna oturduğu Hadise ile alakalı tek kelime açıklama yapmamış, yakın dostunun yanında durmamıştı.
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            Haberler Magazin TV 8'in iki ayağı bir pabuca girmişti O Ses Türkiye'de yasak aşk kaosu çözüm buldu! Hadise ile Ebru Gündeş krizinde son perde