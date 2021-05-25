TV 8'in iki ayağı bir pabuca girmişti O Ses Türkiye'de yasak aşk kaosu çözüm buldu! Hadise ile Ebru Gündeş krizinde son perde... Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları sonrası Ebru Gündeş ile arası açılan Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Uzun yıllardır yarışmada jüri koltuğunda oturan Hadise'nin yerine kimin geleceği merak konusuydu.. O isim için Acun Medya'dan son karar geldi. Bakın O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda Hadise yerine jüri koltuğuna kim oturuacak