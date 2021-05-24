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    • 24.05.2021 16:08
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    • 24.05.2021 16:08
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    nedir? 'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye'de Hadise depremi!

    nedir? O Ses Türkiye isimli yarışma programında jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşananlar merak ediliyor. Hadise'nin programdan ayrıldığı iddiası ortaya atıldı. Ebru Gündeş ve Hadise'nin arasını açan olayın aşk iddiaları olduğu belirtildi. Peki; 'den ayrıldı mı? ?

    takvim.com.tr
    Ebru Gündeş Hadise olayı nedir? Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye'de Hadise depremi!

    Ebru Gündeş Hadise olayı nedir? Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Televizyon ekranlarında yayınlanan ve sevilen yarışma programlarından birisi olan O Ses Türkiye'de jüri krizi yaşanmaya başlandı. Yarışmanın iki jürisi Ebru Gündeş ve Hadise arasında geçen olaylar nedeniyle Hadise'nin jüri üyeliğinden ayrıldığı iddia edildi. Peki Ebru Gündeş Hadise olayı nedir?

    EBRU GÜNDEŞ HADİSE OLAYI NEDİR?

    Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen şarkıcı Hadise'nin adı, geçen günlerde 'yasak aşk' iddialarına karıştı.

    Şarkıcının, arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.

        Hadise bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Şarkıcı, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

        Hakkındaki iddiayı sert bir dille yalanlayan ünlü şarkıcı Hadise'nin Kaan Yıldırım'la evliliğe doğru giden ilişkisinin de bu dönemde zarar gördüğü gündeme geldi. Hadise'nin bayramı sevgilisinden ayrı Belçika'daki ailesinin yanında geçirmesi de ayrılık iddiasını güçlendirdi. Kaan Yıldırım ise bayramda 99 yaşındaki dedesini ziyarete gitti.

        HADİSE O SES TÜRKİYE'DEN AYRILDI MI?

        Ebru Gündeş ile arası bozulan Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

        Hadise'nin 'O Ses Türkiye'de olmayacağının açıklanmasından sonra yerine kimin geleceği merak konusuydu. O ismin Gülşen olduğu konuşuluyor.

        Gülşen'in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.
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