Ebru Gündeş Hadise olayı nedir? Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye'de Hadise depremi!

Hadise bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Şarkıcı, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddiayı sert bir dille yalanlayan ünlü şarkıcı Hadise'nin Kaan Yıldırım'la evliliğe doğru giden ilişkisinin de bu dönemde zarar gördüğü gündeme geldi. Hadise'nin bayramı sevgilisinden ayrı Belçika'daki ailesinin yanında geçirmesi de ayrılık iddiasını güçlendirdi. Kaan Yıldırım ise bayramda 99 yaşındaki dedesini ziyarete gitti.