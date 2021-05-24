Ebru Gündeş Hadise olayı nedir? Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye'de Hadise depremi!

Ebru Gündeş Hadise olayı nedir? Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Televizyon ekranlarında yayınlanan ve sevilen yarışma programlarından birisi olan O Ses Türkiye'de jüri krizi yaşanmaya başlandı. Yarışmanın iki jürisi Ebru Gündeş ve Hadise arasında geçen olaylar nedeniyle Hadise'nin jüri üyeliğinden ayrıldığı iddia edildi. Peki Ebru Gündeş Hadise olayı nedir?
EBRU GÜNDEŞ HADİSE OLAYI NEDİR?
Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen şarkıcı Hadise'nin adı, geçen günlerde 'yasak aşk' iddialarına karıştı.
Şarkıcının, arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.