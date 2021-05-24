İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Okuducu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Onur Seyit Yaran'ı ise avukatı temsil etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın dolaylı olarak suçunu ikrar ettiğini ifade etti. Mütalaada, kamera kayıtlarına göre olay günü saat 18.39'da kaldırım kenarında müşteki ile sanık arasında itişme ve tartışma olduğu, müştekinin sanığı ittikten sonra sanığın dönerek elinde bulunan silahın ateş aldığı, müştekinin yere düştüğü anlatıldı.

Omzundan yaralanan müştekinin kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı, müşteki Onur Seyit Yaran'ın olay yerinde bulunan bir iş yerine kaçtığı, sanığın üzerinde silah bulunduğu halde olay yerine gittiği belirtildi. Mütalaada, olayda kullanılan silahın elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi dikkate alınarak sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.