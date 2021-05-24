1.5 senelik serüveni bitiyor Kanal D'den flaş karar! Meğer yarın akşam... Bir süredir reyting yarışında kan kaybeden Hekimoğlu dizisi için artık Kanal D ekranlarında yolun sonu gözüktü. Dizi yarından itibaren ekranlarda olmayacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi kan kaybetmeye devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi son dönemlerde reytinglerde istenilen sonuçları veremedi. Bu nedenle de diziyle ilgili final kararı alındığı son dönemlerde sık sık ortaya atılıyordu. Kanal D yaptığı son duyuruda dizinin yarın akşam ekranlara veda edeceğini açıkladı.

FİNAL YAPIYOR

Son duyuruya göre, Kanal D ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi yarın akşam yayınlanacak 51. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.