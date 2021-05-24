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    • Magazin
    • 24.05.2021 14:33
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    • 24.05.2021 14:33
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    1.5 senelik serüveni bitiyor 'den flaş karar! Meğer yarın akşam...

    17 Aralık 2019 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizisinin final yapacağı tarih belli oldu. Hekimoğlu dizisi her hafta sıkı takipçileri tarafından heyecanla izleniyor. Son haftalarda reyting sıralamasında dizi için işler yolunda gitmiyordu ve artık yolun sonu çok yakın. Bir süredir reytinglerde beklenilen seviyenin altında bulunan diziyle ilgili yayıncı kuruluşu tarafından final kararı verildi. Hekimoğlu dizisi uzun süredir reyting sıralamasında bekleneni veremiyordu. Kanal D tarafından yapılan son açıklamaya göre, Hekimoğlu dizisinin 25 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de final bölümüyle ekranlarda olacağı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Kanal D'den flaş karar! O dizi final yapıyor

    1.5 senelik serüveni bitiyor Kanal D'den flaş karar! Meğer yarın akşam... Bir süredir reyting yarışında kan kaybeden Hekimoğlu dizisi için artık Kanal D ekranlarında yolun sonu gözüktü. Dizi yarından itibaren ekranlarda olmayacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi kan kaybetmeye devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi son dönemlerde reytinglerde istenilen sonuçları veremedi. Bu nedenle de diziyle ilgili final kararı alındığı son dönemlerde sık sık ortaya atılıyordu. Kanal D yaptığı son duyuruda dizinin yarın akşam ekranlara veda edeceğini açıkladı.

    FİNAL YAPIYOR

    Son duyuruya göre, Kanal D ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi yarın akşam yayınlanacak 51. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

    NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Hekimoğlu dizisinin çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

    FİNALDE YAŞANACAK OLAYLAR

    Adli Tıp Teknikeri olan İrem, her zamanki gibi işinin başındayken bir anda ilgilendiği kadavraların ayaklanıp ona saldırdıkları şeklinde bir halüsinasyon görür.

        Korkuyla ne yapacağını bilemeyen genç kadın nöbet geçirmeye başlar. Hayaletleri gördüğünü söyleyen bir vaka ile her zaman karşılaşmayan Hekimoğlu, İrem ile yakından ilgilenir.

        En son 7 kişi kalan adaylar canla başla İrem'in nesi olduğunu bulmaya çalışırken genç kadının semptomları giderek ciddileşir.

        Bir yandan vakayı çözmek için uğraşan Hekimoğlu, diğer yandan da Orhan ile adaylardan biri üzerine iddiaya tutuşur.

            İpek ise Hekimoğlu'nun haberi olmadan Mehmet Ali ile görüşür ama Hekimoğlu'nun her yerde gözü kulağı olduğundan habersizdir. Kendinden emin bir şekilde Orhan ile girdiği iddia Hekimoğlu'na hayli pahalıya patlar. Hayaletleriyle yaşamaya alışmış İrem ise onu acıtacak bir gerçekle yüzleşir.

            Hekimoğlu ve ekibi İrem'in halüsinasyonlarına neyin neden olduğunu bulabilecek mi? Girilen iddiayı Hekimoğlu mu yoksa Orhan mı kazanacak? İpek Mehmet Ali ile neden görüştü?
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