1.5 senelik serüveni bitiyor Kanal D'den flaş karar! Meğer yarın akşam... Bir süredir reyting yarışında kan kaybeden Hekimoğlu dizisi için artık Kanal D ekranlarında yolun sonu gözüktü. Dizi yarından itibaren ekranlarda olmayacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi kan kaybetmeye devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi son dönemlerde reytinglerde istenilen sonuçları veremedi. Bu nedenle de diziyle ilgili final kararı alındığı son dönemlerde sık sık ortaya atılıyordu. Kanal D yaptığı son duyuruda dizinin yarın akşam ekranlara veda edeceğini açıkladı.
FİNAL YAPIYOR
Son duyuruya göre, Kanal D ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi yarın akşam yayınlanacak 51. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.
NEREDE ÇEKİLİYOR?
Hekimoğlu dizisinin çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.
FİNALDE YAŞANACAK OLAYLAR
Adli Tıp Teknikeri olan İrem, her zamanki gibi işinin başındayken bir anda ilgilendiği kadavraların ayaklanıp ona saldırdıkları şeklinde bir halüsinasyon görür.