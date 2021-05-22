Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile eğlenceli anları! Sete gelen hediyeleri…

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile eğlenceli anları! Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'de iki sevgiliyi canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran başarılı oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni topluyor. 'Asdor' hastaghi ile cumartesi akşamları sosyal medyanın zirvesine oturan ikilinin attığı her adım ise yakından takip ediliyor. Ünlü oyuncular son olarak sette hayranlarından gelen hediyeleri açarken görüntülendi. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine ise Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun gündem oldu. İşte o anlar…...

22.05.2021 19:51 - Son Güncelleme: 22.05.2021 19:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





