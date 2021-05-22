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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile eğlenceli anları! Sete gelen hediyeleri…

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile eğlenceli anları! Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'de iki sevgiliyi canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran başarılı oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni topluyor. 'Asdor' hastaghi ile cumartesi akşamları sosyal medyanın zirvesine oturan ikilinin attığı her adım ise yakından takip ediliyor. Ünlü oyuncular son olarak sette hayranlarından gelen hediyeleri açarken görüntülendi. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine ise Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun gündem oldu. İşte o anlar…...

22.05.2021 19:51 - Son Güncelleme: 22.05.2021 19:56
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile eğlenceli anları! Sete gelen hediyeleri…

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun, sette hayranlarından gelen hediyeleri açarken görüntülendi.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile eğlenceli anları! Sete gelen hediyeleri…

Ünlü oyuncuları, o anların sosyal medyada paylaşılması üzerine ise gündem oldu. Söz konusu videoda oldukça keyifli görünen ikiliye beğeni yağdı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile eğlenceli anları! Sete gelen hediyeleri…

Yayınlanan videonun ardından Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un özel hayatı merak konusu oldu. Hayranları tarafından çok yakıştırılan Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un özellikle yaşları araştırılmaya başlandı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile eğlenceli anları! Sete gelen hediyeleri…

İşte başta Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile eğlenceli anları! Sete gelen hediyeleri…

Ceren Benderlioğlu - 1 Ekim 1983