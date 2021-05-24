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    • Magazin
    • 24.05.2021 14:26
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    • 24.05.2021 14:26
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    duş alırken ipli bikinisiyle basketbolcu sevgilisi 'a yakalandı! 'nin Reyyan'ı sosyal medyayı salladı

    'nin Reyyan'ı olarak kariyerinde parlayan ve 'de forma giyen Milli basketbolcu 'ın Maldivler tatili sürüyor. Aşk orucunu geçtiğimiz yaz, tatilde tanıştığı ünlü basketbolcu Cedi Osman ile bozan Ebru Şahin, mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde 27.yaşına girdi. Aşk pozlarını takipçilerinden esirgemeyen Cedi Osman ve Ebru Şahin'in paylaştıkları fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Bikinisi ile duş alırken sevgilisinin objektifine yakalanan Ebru Şahin'in bikinili pozları Maldivler'i yaktı geçti. İşte Ebru Şahin'in tatil pozları...

    Ebru Şahin duş alırken ipli bikisiyle sevgilisi Cedi Osman'a yakalandı!

    Ebru Şahin duş alırken ipli bikinisiyle basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'a yakalandı! Hercai'nin Reyyan'ı sosyal medyayı salladı... Hercai'nin Reyyan'ı olarak hafızalara kazınan Ebru Şahin ve NBA'de Clevaland forması giyen Milli basketbolcu Cedi Osman'ın aşkları tam gaz sürüyor. Şimdilerde Maldivler'de tatil yapan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti sık sık paylaşımda bulunuyor. Ancak Ebru Şahin geçtiğimiz günlerde öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya sallandı.

    ATV ekranlarında izleyicisi ile 2 sezon boyunca buluşan ve geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekranlara veda eden Hercai dizisinde başrol olarak canlandırdığı "Reyyan" karakteri ile geniş kitlelere ulaşmayı ve kariyerinde büyük bir sıçrama yapmayı başaran ünlü ve güzel oyuncu Ebru Şahin, son dönemlerde sık sık sosyal medya ve magazin gündeminde yer alıyor.

    Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları, ünlü basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı aşk ilişkisi, son günlerde gündemde oldukça sık şekilde yer alıyor. Ünlü ve güzel oyuncu ile sevgilisi Cedi Osman, son olarak Maldivler tatilinden paylaştıkları pozlarla gündeme gelmişti.

        Bu kez de Ebru Şahin sevgilisi olmadan tek başına pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tatilden bikinili pozlarını paylaşan Ebru Şahin'in paylaşımı görenleri mest ederken, birçok kişi o paylaşımlara Cedi Osman'ın tepki gösterebileceğini dile getirdi.

        Ebru Şahin ile NBA'de ter döken milli basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyor. Ünlü çift, son olarak geçtiğimiz gün gittikleri Maldivler tatili ile gündeme gelmişti.

        Cedi Osman'ın 27. yaşını kutlayan sevgilisi Ebru Şahin için dile getirdiği övgü dolu romantik sözler uzun bir süre konuşulmuştu. Şimdi ise ikiliden Ebru Şahin'in sosyal medya hesabından ipli bikinisi ile paylaştığı pozları sosyal medya ve magazinin gündemine bomba gibi düştü.

            Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, geçtiğimiz günlerde soluğu Maldivler tatilinde almıştı. Daha önce Maldivler tatiline giden ve oradan yaptıkları paylaşımlara kaldıkları otelleri etiketleyerek reklam yapan ve tatili bedavaya getirdikleri için eleştirilen ünlüler gibi yapmayıp paylaşımlarda bulunarak takdir toplayan ünlü çiftten Ebru Şahin, ipli bikinisi ve düzgün fiziği ile pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

            Ebru Şahin'in cesur paylaşımına kısa sürede sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncunun söz konusu paylaşımının Cedi Osman'ı kızdırabileceğini söyleyen birçok kişiye rağmen Ebru Şahin cesur duruşunu bozmadı ve paylaşımı ile dikkatleri çekmeye devam etti.
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            Haberler Magazin Ebru Şahin duş alırken ipli bikinisiyle basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'a yakalandı! Hercai'nin Reyyan'ı sosyal medyayı salladı