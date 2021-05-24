Ebru Şahin duş alırken ipli bikinisiyle basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'a yakalandı! Hercai'nin Reyyan'ı sosyal medyayı salladı... Hercai'nin Reyyan'ı olarak hafızalara kazınan Ebru Şahin ve NBA'de Clevaland forması giyen Milli basketbolcu Cedi Osman'ın aşkları tam gaz sürüyor. Şimdilerde Maldivler'de tatil yapan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti sık sık paylaşımda bulunuyor. Ancak Ebru Şahin geçtiğimiz günlerde öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya sallandı.
ATV ekranlarında izleyicisi ile 2 sezon boyunca buluşan ve geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekranlara veda eden Hercai dizisinde başrol olarak canlandırdığı "Reyyan" karakteri ile geniş kitlelere ulaşmayı ve kariyerinde büyük bir sıçrama yapmayı başaran ünlü ve güzel oyuncu Ebru Şahin, son dönemlerde sık sık sosyal medya ve magazin gündeminde yer alıyor.
Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları, ünlü basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı aşk ilişkisi, son günlerde gündemde oldukça sık şekilde yer alıyor. Ünlü ve güzel oyuncu ile sevgilisi Cedi Osman, son olarak Maldivler tatilinden paylaştıkları pozlarla gündeme gelmişti.