ATV ekranlarında izleyicisi ile 2 sezon boyunca buluşan ve geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekranlara veda eden Hercai dizisinde başrol olarak canlandırdığı "Reyyan" karakteri ile geniş kitlelere ulaşmayı ve kariyerinde büyük bir sıçrama yapmayı başaran ünlü ve güzel oyuncu Ebru Şahin, son dönemlerde sık sık sosyal medya ve magazin gündeminde yer alıyor.