Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran 'yorumları tek tek okuyor' dedi paylaştı! Sosyal medya annesine bayıldı

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından merak takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Doruk" karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran. Kardeşlerim dizisinde herkesi sinirden çatlatan ama içten site Asiye'ye aşık olmaya başlayan Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Onur Seyit Yaran hakkında araştırma yapanlar ailesini merak ediyor. Bunu takiben 'annem yorumları tek tek okuyor' paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Gelin Onur Seyit Yaran'ın annesiyle tanışalım.

15.05.2021 15:48 - Son Güncelleme: 15.05.2021 15:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





