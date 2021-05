Kardeşlerim'in yakışıklı Doruk'u Onur Seyit Yaran Best Model of Turkey görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! Meğer...

Kardeşlerim'in yakışıklı Doruk'u Onur Seyit Yaran Best Model of Turkey görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! 29'uncu Best Model of Turkey'in erkeklerde birincisi Onur Seyit Yaran olurken kadınlarda ise birinci Gizem Kayalı oldu. Şimdilerde Onur Seyit Yaran Kardeşlerim dizisinde Doruk karakteri ile boy gösteriyor. Yakışıklılığı kadar oyunculuğu ile de adından söz ettiren Onur Seyit Yaran sosyal medya gündeminde... Başarılı oyuncu Onur Seyit Yaran'ın yaşı ise en çok merak edilen konular arasında...

