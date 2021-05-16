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Kardeşlerim'in yakışıklı Doruk'u Onur Seyit Yaran Best Model of Turkey görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! Meğer...

Kardeşlerim'in yakışıklı Doruk'u Onur Seyit Yaran Best Model of Turkey görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! 29'uncu Best Model of Turkey'in erkeklerde birincisi Onur Seyit Yaran olurken kadınlarda ise birinci Gizem Kayalı oldu. Şimdilerde Onur Seyit Yaran Kardeşlerim dizisinde Doruk karakteri ile boy gösteriyor. Yakışıklılığı kadar oyunculuğu ile de adından söz ettiren Onur Seyit Yaran sosyal medya gündeminde... Başarılı oyuncu Onur Seyit Yaran'ın yaşı ise en çok merak edilen konular arasında...

16.05.2021 11:46 - Son Güncelleme: 16.05.2021 11:46
Kardeşlerim'in yakışıklı Doruk'u Onur Seyit Yaran Best Model of Turkey görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! Meğer...

Kardeşlerim'in yakışıklı Doruk'u Onur Seyit Yaran Best Model of Turkey görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! 2016 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilen Onur Seyit Yaran, hem oyunculuğu hem de yakışıklılığıyla sosyal medya gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim'in yakışıklı Doruk'u Onur Seyit Yaran Best Model of Turkey görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! Meğer...

Gizem Kayalı ile Best Model of Turkey görüntüsü sosyal medyada yayılan genç isim şimdilerde Kardeşlerim dizisi ile dönemin en dikkat çeken oyuncuları arasında.

Kardeşlerim'in yakışıklı Doruk'u Onur Seyit Yaran Best Model of Turkey görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! Meğer...

Kardeşlerim'in yakışıklı Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

Kardeşlerim'in yakışıklı Doruk'u Onur Seyit Yaran Best Model of Turkey görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! Meğer...

İşte başta Onur Seyit Yaran olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Kardeşlerim'in yakışıklı Doruk'u Onur Seyit Yaran Best Model of Turkey görüntüsüyle sosyal medyayı salladı! Meğer...

PINAR ALTUĞ
2 Eylül 1974