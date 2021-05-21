Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Cuci karakterine oyuncu Ali Khan canlandırıyor. Peki, Cuci kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Cuci'yi oynayan Ali Khan kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...
CUCİ KİMDİR?
Cengiz Han'ın en büyük oğlu. Bazı kaynaklarda Cuci Han olarak geçse de Cengiz Han'dan önce öldüğü için hanedan, kardeşleri ve oğullarıyla sürmüştür, kendisi han olmamıştır.
ALİ KHAN KİMDİR?
Ali Khan'ın instagramda yaklaşık 500 bin takipçisi bulunmaktadır. Ali Khan'ın dövüş sanatları dersi aldığı bilinmektedir.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar."
Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.