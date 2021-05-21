Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Cuci karakterine oyuncu Ali Khan canlandırıyor. Peki, Cuci kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Cuci'yi oynayan Ali Khan kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...