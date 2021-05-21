ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başladı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisiyle yine çok konuşulacak. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise hem tarihi detayları, karakterleri hem de oyuncuların hayat hikayelerini merak ediyor. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin hangi dönemi anlatıyor? Bozkır Aslanı Celaleddin hangi yılları, devleti anlatıyor? İşte merak edilenler...

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği Bozkır Arslanı Celaleddin, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatıyor.