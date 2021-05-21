ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başladı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisiyle yine çok konuşulacak. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise hem tarihi detayları, karakterleri hem de oyuncuların hayat hikayelerini merak ediyor. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin hangi dönemi anlatıyor? Bozkır Aslanı Celaleddin hangi yılları, devleti anlatıyor? İşte merak edilenler...
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?
Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği Bozkır Arslanı Celaleddin, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatıyor.
CELALETTİN HARZEMŞAH KİMDİR?
Celaleddin Harezmşah Mengüberti, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. 1220 ile 1231 yıllarında hükümdarlık yapan Celâleddin Harezmşah'ın defin yeri Diyarbakır Silvan'dır.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU NEDİR?
"Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar."
Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.