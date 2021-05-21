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    • Magazin
    • 21.05.2021 19:19
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    • 21.05.2021 19:19
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    Bozkır Arslanı Celaleddin , ? kimdir, kaç yaşında?

    Bu akşam atv ekranlarında seyirciyle buluşan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı 'ın yapımını ve projesini üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisi başlar başlamaz çok konuşulacağa benziyor. Hem konusu hem de oyuncuları ile ön plana çıkan dizideki karakterleri kimlerin canlandırdığı gündemde sıklıkla merak ediliyor. Dizide Behram karakterini sevilen oyuncu canlandırıyor. Peki, , ? , kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir, tarihte var mı?

    Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Behram karakterini sevilen oyuncu Cemal Hünal canlandırıyor. Peki, Behram kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Behram'ı oynayan Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

    CEMAL HÜNAL KİMDİR?

    Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

        BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ HAKKINDA

        atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de atv ekranında olacak.

        Dizinin bu akşam ekrana gelecek ilk bölümünde şehzade Celaleddin, Cengiz Han'la ilk kez karşı karşıya gelecek ve büyük mücadelenin fitili ateşlenecek! İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın öyküsü bu akşam başlıyor.

        Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye'den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.
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