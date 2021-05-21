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    • 21.05.2021 20:05
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    1. bölüm CANLI izle! dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölüm izleme seçeneği

    ekranlarında bu akşam çok konuşulacak yepyeni bir dizi başladı. ve dizilerinin yapımcısı , dizisiyle yine seyircilerin ilgisini çekmeyi başardı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan ATV yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, 'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Seyirciler dizi hakkında bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. İşte ATV dizisi ...

    takvim.com.tr
    Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm CANLI izle!

    Dev prodüksiyonu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan ATV yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Seyirciler dizi hakkında bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. İşte ATV dizisi Bozkır Aslanı Celaleddin 1.bölüm izleme seçeneği...

    BOZKIR ASLANI CELALEDDİN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    "Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar."

    Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.

    Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir.

    Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder. Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.

        BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılarda çekildi.

        İşte diğer çekim yerleri;

        Aksaray, Nevşehir ve Kayseri arasındaki taşlık ve kayalık bölgelerde çekimleri yapılmakta olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin Özbekistan'da yapılan çekimleri de merak uyandırıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin fragmanında görülen Arslanlı tanıtımı ise Aksaray'da bulunan Mamasın Barajı'nda çekilmiştir.

        BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

        Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi.

        Dizinin kadrosunda Türkiye'den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.
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