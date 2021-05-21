Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Ayçiçek karakterini güzel oyuncu Rano Shodiyeva canlandırıyor. Peki, Ayçiçek kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek'i oynayan Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...
RANO SHODİYEVA KİMDİR?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Özbek oyuncular da yer alıyor. 1979 yılında doğan Taşkentli oyuncu Rano Shodiyeva 2006 yapımlı Vatan filminde rol almıştır. Rano Shodiyeva evlidir ve üç çocuk sahibidir.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU NEDİR?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecektir. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir.