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    • Magazin
    • 21.05.2021 19:33
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    • 21.05.2021 19:33
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    tarihte var mı? Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında bilgiler!

    Gündemde merakla Sorusuna yanıt aranıyor. ATV’de bu akşam yeni bir dizi başlıyor ve daha şimdiden merak konusu oldu, ilgiyi üzerine çekti. Hem konusu hem de oyuncuları ile ön plana çıkan dizideki karakterleri kimlerin canlandırdığı gündemde sıklıkla sorgulanıyor. Peki Bozkır Arslanı dizisinde Ayçiçek karakterini oynayan , ? Güzel oyuncu herkesi kendine hayran bırakmaya hazırlanıyor, işte Rano Shodiyeva hakkındaki bilgiler…

    takvim.com.tr
    Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir, tarihte var mı?

    Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Ayçiçek karakterini güzel oyuncu Rano Shodiyeva canlandırıyor. Peki, Ayçiçek kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek'i oynayan Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

    RANO SHODİYEVA KİMDİR?

    Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Özbek oyuncular da yer alıyor. 1979 yılında doğan Taşkentli oyuncu Rano Shodiyeva 2006 yapımlı Vatan filminde rol almıştır. Rano Shodiyeva evlidir ve üç çocuk sahibidir.

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU NEDİR?

    Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecektir. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir.

        Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsız olmuştur ve bu durum başkentte huzursuzluğa neden olmaktadır. Ayrıca aslan avcısı namıyla bilinmekte olan şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkacaktır. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir.

        Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlamaktadır ve bu görev Timur Melik'e verilir. Babasından gizli şekilde kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in bütün planlarını alt üst eder. Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir etmiş olduğu güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulacaktır.
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        Haberler Magazin Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir, tarihte var mı? Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında bilgiler!