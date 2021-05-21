Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Ayçiçek karakterini güzel oyuncu Rano Shodiyeva canlandırıyor. Peki, Ayçiçek kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek'i oynayan Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...