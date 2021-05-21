Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Türkan Hatun karakterini oyuncu Gülenay Kalkan canlandırıyor. Peki, Türkan Hatun kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...
GÜLENAY KALKAN KİMDİR?
Gülenay Kalkan, Türk oyuncudur. Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.
TÜRKAN HATUN- TERKEN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Terken Hatun olarak bilinen Türkan Hatun; Harezmşah Alâeddin Tekiş'in eşi, Alâeddin Muhammed'in annesi ve Celâleddin Harezmşah'ın babaannesidir.