Terken Hatun, Kıpçak Türklerinden Kıpçak Han'ın kızıdır. Terken Hatun Harezmşah Devleti'nde güçlü bir konuma sahipti, yedi katibinin bulunduğu ayrı bir divanı ve sarayı olduğu söylenmektedir. Mühründe "din ve dünyanın koruyucusu, Türklerin prensesi, bütün kadınların melikesi" yazılı olduğu rivayet edilmektedir. Orduya asker olarak kendi kabilesi olan Kıpçakları yerleştirmiş ve ordu kumandanlarını da akrabalarından seçmiştir.