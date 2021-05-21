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    • Magazin
    • 21.05.2021 18:58
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    • 21.05.2021 18:58
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    kimdir, ? Türkan Hatun’u oynayan , ?

    Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, dizisi ilk bölümüyle bugün seyircisiyle buluşuyor. Bu görkemli diziyi merak eden seyirciler tarihi detayları araştırıp, oyuncuların hayatlarını inceliyor. Dizide başrollerde yer alan karakterini oyuncu Gülenay Kalkan canlandırıyor. Peki, , ? Bozkır Arslanı Celaleddin Türkan (Terken) Hatun'u oynayan , ? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkan Hatun kimdir, tarihte var mı?

    Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Türkan Hatun karakterini oyuncu Gülenay Kalkan canlandırıyor. Peki, Türkan Hatun kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Gülenay Kalkan kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

    GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

    Gülenay Kalkan, Türk oyuncudur. Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.

    TÜRKAN HATUN- TERKEN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Terken Hatun olarak bilinen Türkan Hatun; Harezmşah Alâeddin Tekiş'in eşi, Alâeddin Muhammed'in annesi ve Celâleddin Harezmşah'ın babaannesidir.

        Terken Hatun, Kıpçak Türklerinden Kıpçak Han'ın kızıdır. Terken Hatun Harezmşah Devleti'nde güçlü bir konuma sahipti, yedi katibinin bulunduğu ayrı bir divanı ve sarayı olduğu söylenmektedir. Mühründe "din ve dünyanın koruyucusu, Türklerin prensesi, bütün kadınların melikesi" yazılı olduğu rivayet edilmektedir. Orduya asker olarak kendi kabilesi olan Kıpçakları yerleştirmiş ve ordu kumandanlarını da akrabalarından seçmiştir.

        Oğlu üzerinde etkili olan Terken Hatun, veliaht olarak kendi kabilesinden olan bir kadından doğma Uzlagşah'ı seçtirtmiştir. Babası tarafından da oldukça takdir gören, annesi Hint bir cariye olan Celâleddin Harezmşah'ın veliahtlığına karşı çıkmaktaydı .

        Terken Hatun, Moğollar'ın 1220 yılında Harezm'i işgal etmeleri üzerine onlara esir düşmüştür. Yaşamının geri kalanını hayatını kaybettiği 1233 yılına kadar Karakurum'da geçirmiştir.
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