GERİYE ANILAR VE ŞARKILAR KALDI...

Ankara oyun havalarının vazgeçilmez isimlerden biri olan Oğuz Yılmaz'ın 53 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi, büyük üzüntüye neden oldu. Evli ve iki çocuk babası Oğuz Yılmaz'ın kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısında yaptığı düet sosyal medyada yeniden gündem oldu.