Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.05.2021 13:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2021 14:17
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Ölümüyle sevenlerini yasa boğan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

    Ünlü şarkıcı geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 53 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından ilk açıklama şarkıcının aranjörlüğünü yapan Özgür Koç'tan geldi. Yılmaz'ın son günlerini anlatan Koç, "Son yaptığımız şarkıyı dün eve bırakırken arabada açtık. 'Çok güzel oldu' diyerek sevinmişti. Benim şarkılarım öksüz kaldı" ifadelerini kullandı. Oğuz Yılmaz'ın (53) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Usta isimden geriye kızıyla yaptığı düet ve şarkıları kaldı...

    Oğuz Yılmaz gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

    Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın (53) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.

    Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz'ın, yeni albüm hazırlığında olduğu ifade edildi.

        GERİYE ANILAR VE ŞARKILAR KALDI...

        Ankara oyun havalarının vazgeçilmez isimlerden biri olan Oğuz Yılmaz'ın 53 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi, büyük üzüntüye neden oldu. Evli ve iki çocuk babası Oğuz Yılmaz'ın kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısında yaptığı düet sosyal medyada yeniden gündem oldu.

        OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

        1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

        İşte hayatına dair bilgiler;

        1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

            1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

            2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

            2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Belli oldu! İşte HSK için aday gösterilen 21 isim
            Haberler Magazin SON DAKİKA: Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Oğuz Yılmaz gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı