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    • Magazin
    • 20.05.2021 09:38
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    • 20.05.2021 09:38
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    ? Ölüm haberiyle herkesi şoke etti! kaç yaşındaydı, , ? Aranjöründen açıklama…

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle “Bas Bas Paraları Leyla’ya” şarkısı ile hafızalara kazınan ve sevilen Ankara havaları ile herkesi eğlendiren ünlü türkücü ölüm haberiyle yasa boğdu. Hem sanat camiası hem de sevenleri büyük bir üzüntü yaşıyor ve ölüm haberiyle şok oldukları için hayatına dair bilgileri de merak ederek araştırıyor. Peki kaç yaşındaydı, , ? Oğuz Yılmaz’ın yeni albümünü hazırlayan ve bir gün önce buluştuklarını anlatan aranjörü gözyaşları içerisinde yaşananları anlattı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Oğuz Yılmaz kimdir?

    Arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kaç yaşındaydı, nereli, evli mi? sorularının yanıtları araştırılır oldu. 26 yıllık müzik kariyeri olan ve eğlenceli Ankara havası oyunları şarkılarıyla tanınan "Çekirge" şarkısı ile dillere dolanan ünlü şarkıcının ölümü herkesi şoke ederken sebebi de sıklıkla araştırılır oldu. Aranjörünün yaptığı açıklama da herkesi üzdü. İşte Oğuz Yılmaz'ın hayatına dair tüm bilgiler…

    OĞUZ YILMAZ NEDEN ÖLDÜ?

    26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz (53) hayatını kaybetti. Sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.kendi sosyal medya hesabından " 19 Mayıs 2021 tarihinde ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad, yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik" notuyla duyuruldu.

    ARANJÖRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

    Kendisinin yazdığı Yılmaz'ın ise okuduğu şarkıyı da ilk kez DHA ekibine dinleten Özgür Koç, o esnada gözyaşlarına hakim olamadı.Özgür Koç, şu ifadeleri kullandı: "Dün öğleden sonra buluşup stüdyoda çalışma yapacaktık. Yeni albümünü hazırladım ben. Okuduğu bir sürü şarkısı var onlarda yakında çıkacak. Saat 5 gibi sanatçı arkadaşımız Veli Erdem Karakülah ile birlikte stüdyoya geldi.Elinde bağlama vardı. 'Bu saz evimde duruyor. Bunun tellerini yap, zaten bana sen çalıyorsun' dedi. 'Bunu sana bırakıyorum' dedi.Sanki vedalaşır, 'sazım sana emanet' dermiş gibiydi. Beni de şu an en çok üzen o zaten. Keşke biraz daha ömrü olsaydı.İçeride müzik stüdyom var. Çok bilinen çoğu şarkısını da orada yapmışızdır. Pazartesi günü okuduğu 'hıçkırık tuttu beni' şarkısının klibini çekecektik. Onu organize ediyorduk ama nasip olmadı. Kendi kısmını okuması nasip oldu.Keşke onların hiç biri olmasa da o hayatta olsa. Son yaptığımız şarkıyı dün eve bırakırken arabada açtık. 'Çok güzel oldu' diyerek sevinmişti. Benim için çok büyük bir kayıp oldu. Benim şarkılarım öksüz kaldı. Benim ona okutacağım bir sürü şarkı vardı. Bende şimdi bir tane emanet sazı kaldı."

        OĞUZ YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

        1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

        Şarkıları:

        Gel Yanıma Gel
        Kibar Kız
        Ayaş Yolları
        Dursun
        Tik Tak
        Kaynana
        Tak Zilleri
        Hanımefendi Mi Oldun?
        Arabistan Kızları
        Akşamcı

        Baldız
        Alemci
        Çık Ortaya Gel
        Tırı Vırı
        Sakın
        Gıdı Gıdı Hatçam
        Otuz Beşlik Rakı
        Çok Yalvardım Sana
        Unutma Dostum
        Dilber
        Çekirge
        Yersen
        Usta (Bas bas paraları Leyla'ya)
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