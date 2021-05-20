ARANJÖRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kendisinin yazdığı Yılmaz'ın ise okuduğu şarkıyı da ilk kez DHA ekibine dinleten Özgür Koç, o esnada gözyaşlarına hakim olamadı.Özgür Koç, şu ifadeleri kullandı: "Dün öğleden sonra buluşup stüdyoda çalışma yapacaktık. Yeni albümünü hazırladım ben. Okuduğu bir sürü şarkısı var onlarda yakında çıkacak. Saat 5 gibi sanatçı arkadaşımız Veli Erdem Karakülah ile birlikte stüdyoya geldi.Elinde bağlama vardı. 'Bu saz evimde duruyor. Bunun tellerini yap, zaten bana sen çalıyorsun' dedi. 'Bunu sana bırakıyorum' dedi.Sanki vedalaşır, 'sazım sana emanet' dermiş gibiydi. Beni de şu an en çok üzen o zaten. Keşke biraz daha ömrü olsaydı.İçeride müzik stüdyom var. Çok bilinen çoğu şarkısını da orada yapmışızdır. Pazartesi günü okuduğu 'hıçkırık tuttu beni' şarkısının klibini çekecektik. Onu organize ediyorduk ama nasip olmadı. Kendi kısmını okuması nasip oldu.Keşke onların hiç biri olmasa da o hayatta olsa. Son yaptığımız şarkıyı dün eve bırakırken arabada açtık. 'Çok güzel oldu' diyerek sevinmişti. Benim için çok büyük bir kayıp oldu. Benim şarkılarım öksüz kaldı. Benim ona okutacağım bir sürü şarkı vardı. Bende şimdi bir tane emanet sazı kaldı."