Oğuz Yılmaz'ın aranjöründen ilk açıklama! “Benim şarkılarım öksüz kaldı” dedi şarkıcının son günlerini anlattı

Özgür Koç, şu ifadeleri kullandı: "Dün öğleden sonra buluşup stüdyoda çalışma yapacaktık. Yeni albümünü hazırladım ben. Okuduğu bir sürü şarkısı var onlarda yakında çıkacak. Saat 5 gibi sanatçı arkadaşımız Veli Erdem Karakülah ile birlikte stüdyoya geldi.