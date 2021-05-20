Oğuz Yılmaz'ın aranjöründen ilk açıklama! “Benim şarkılarım öksüz kaldı” dedi şarkıcının son günlerini anlattı
Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz, bugün öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 53 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından ilk açıklama şarkıcının aranjörlüğünü yapan Özgür Koç'tan geldi. Yılmaz'ın son günlerini anlatan Koç, "Son yaptığımız şarkıyı dün eve bırakırken arabada açtık. 'Çok güzel oldu' diyerek sevinmişti. Benim şarkılarım öksüz kaldı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…
20.05.2021 02:39
- Son Güncelleme: 20.05.2021 02:39
26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, bugün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden Yılmaz ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan şarkıcı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Şarkıcının acı haberi sevenlerini ve müzik camiasını yasa boğdu. Yılmaz'ın önceki gece son olarak görüştüğü aranjörü ünlü şarkıcı Özgür Koç, yaşadığı üzüntüyü anlattı.
Kendisinin yazdığı Yılmaz'ın ise okuduğu şarkıyı da ilk kez DHA ekibine dinleten Özgür Koç, o esnada gözyaşlarına hakim olamadı.
Özgür Koç, şu ifadeleri kullandı: "Dün öğleden sonra buluşup stüdyoda çalışma yapacaktık. Yeni albümünü hazırladım ben. Okuduğu bir sürü şarkısı var onlarda yakında çıkacak. Saat 5 gibi sanatçı arkadaşımız Veli Erdem Karakülah ile birlikte stüdyoya geldi.