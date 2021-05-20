Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'nun dudak dudağa fotoğraflarına Şeyma'nın tangası damga vurdu! Anında tefe kondu... Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklamış ve düğün davetiyesini paylaşmıştı. Bali tatilinden sonra Dubai'ye giden Subaşı, sevgilisinin ailesiyle de tanışmıştı. Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte bu defa soluğu, İspanya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ibiza'da aldı. Kumsal kenarında ateş yakan çift, birbirine sarıldığı anları Instagram'dan yayınladı.
Son olarak Şeyma Subaşı, Mohammed Alsalouissi ile evleneceğini duyurdu. Henüz 5 aylık ilişkisi olan Subaşı, evlilik tarihinin de pek de geç olmadığını söyledi. Hatta geçtiğimiz günlerde de düğüne kimlerin geleceğini planladığına dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Subaşı'nın takipçileri şaşkınlıkla düğün hazırlıklarına şahit olurken son paylaşımlarla neye uğradıklarını şaşırdılar. Subaşı, bu kez de Alsalouissi ile uygunsuz pozlarını Instagram'da yayımladı.