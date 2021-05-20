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    • Magazin
    • 20.05.2021 13:16
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    • 20.05.2021 13:16
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    ve sevgilisi Meedo'nun dudak dudağa fotoğraflarına Şeyma'nın tangası damga vurdu! Anında tefe kondu

    Sosyal medya fenomeni , son olarak kendisine pahalı bir Anneler Günü jesti yapan Mısırlı milyarder sevgilisi Alsaloussi ile evleneceğini açıklamıştı.  ile dünya turuna çıkan Subaşı, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bali, Dubai ve son olarak da Ibiza’ya giden Subaşı’nın romantik pozları kısa sürede olay oldu. Yakında evleneceğini söyleyen Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımları 'pes' dedirtti. Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarına kısa sürede tepki yağdı.

    Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisinden ateş başında romantizm

    Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'nun dudak dudağa fotoğraflarına Şeyma'nın tangası damga vurdu! Anında tefe kondu... Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklamış ve düğün davetiyesini paylaşmıştı. Bali tatilinden sonra Dubai'ye giden Subaşı, sevgilisinin ailesiyle de tanışmıştı. Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte bu defa soluğu, İspanya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ibiza'da aldı. Kumsal kenarında ateş yakan çift, birbirine sarıldığı anları Instagram'dan yayınladı.

    Son olarak Şeyma Subaşı, Mohammed Alsalouissi ile evleneceğini duyurdu. Henüz 5 aylık ilişkisi olan Subaşı, evlilik tarihinin de pek de geç olmadığını söyledi. Hatta geçtiğimiz günlerde de düğüne kimlerin geleceğini planladığına dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

    Subaşı'nın takipçileri şaşkınlıkla düğün hazırlıklarına şahit olurken son paylaşımlarla neye uğradıklarını şaşırdılar. Subaşı, bu kez de Alsalouissi ile uygunsuz pozlarını Instagram'da yayımladı.

        Subaşı'nın tanga bikinisiyle beraber sevgilisi Mohammed Alsalouissi'ye sarılmış halleri 'pes' dedirtti. Subaşı, bu paylaşımlarının altına ise şunları yazdı:

        "Seninle olacak her şey için çok heyecanlıyım. Seninle bir peri masalı geleceği yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım. Her şey mükemmel olacak kalbimin derinliklerinde hissediyorum"

        Alsalouissi'nin elini Subaşı'nın kalçasına koyması da dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri bu duruma da tepkilerini gösterdi.

            Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisini geçtiğimiz haftalarda ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. İkili daha sonra ise Alsaloussi'nin ailesiyle tanışmak için soluğu Dubai'de almıştı.

            DÜĞÜN İÇİN YAPILACAKLAR LİSTESİ
            Şeyma Subaşı bugün evlilik hazırlıklarına başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu notu düştü:

            Düğün için yapılacaklar listesi
            Önce konuklar
            Aman Tanrım çok heyecanlıyım
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            Haberler Magazin Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'nun dudak dudağa fotoğraflarına Şeyma'nın tangası damga vurdu! Anında tefe kondu