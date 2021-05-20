42'lik Mine Tugay 'kırmızı ruj sürelim' dedi paylaştı ortamı tozu dumana kattı! Genç kızları cebinden çıkaran Mine Tugay... Güzel oyuncu Mine Tugay yine adından söz ettirdi. Son olarak Zalim İstanbul'un Şeniz'i olarak oldukça ilgi gören Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay fit halini spora borçlu. İşte kızıl saçlarıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın Instagram halleri...
Son olarak Zalim İstanbul'da "Şeniz" karakteri ile izleyici karşısına çıkan 42 yaşındaki başarılı ve güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bugüne kadar rol aldığı tüm yapımlarda performansı ile dikkatleri çekmeyi başaran ünlü oyuncu, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Düzgün fiziği, kızıl saçları ve spora borçlu olduğu fit vücudunu sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı, takipçilerini adeta mest etti.