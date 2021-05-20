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    • Magazin
    • 20.05.2021 14:19
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    • 20.05.2021 14:19
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    42'lik 'kırmızı ruj sürelim' dedi paylaştı ortamı tozu dumana kattı! Genç kızları cebinden çıkaran Mine Tugay...

    Ekranlarda dizileriyle pek yüzü gülmese de için sosyal medyada işler gayet yolunda. Instagram'da 3 milyonu aşkın bir takipçi sayısı olan Mine Tugay, her paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 42 yaşındaki oyuncunun yıllara meydan okuyan görüntüsü hem kıskandırıyor hem de ağızları açık bırakıyor. O fotoğraflara bir yenisi daha eklendi.  Instagram'da 3.3 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay son olarak "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" notunu düştüğü paylaşım ile ilgi odağı olurken düzgün vücut hatları da övgüleri topladı.

    42'lik Mine Tugay 'kırmızı ruj sürelim' dedi paylaştı ortamı tozu dumana kattı!

    42'lik Mine Tugay 'kırmızı ruj sürelim' dedi paylaştı ortamı tozu dumana kattı! Genç kızları cebinden çıkaran Mine Tugay... Güzel oyuncu Mine Tugay yine adından söz ettirdi. Son olarak Zalim İstanbul'un Şeniz'i olarak oldukça ilgi gören Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay fit halini spora borçlu. İşte kızıl saçlarıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın Instagram halleri...

    Son olarak Zalim İstanbul'da "Şeniz" karakteri ile izleyici karşısına çıkan 42 yaşındaki başarılı ve güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Bugüne kadar rol aldığı tüm yapımlarda performansı ile dikkatleri çekmeyi başaran ünlü oyuncu, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Düzgün fiziği, kızıl saçları ve spora borçlu olduğu fit vücudunu sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı, takipçilerini adeta mest etti.

        Mine Tugay'ın kırmızı rujuyla verdiği poz, kısa sürede en çok konuşulan paylaşımlar arasına girdi.

        SEKSİ PAYLAŞIMLARINA BİR YENİSİ EKLENDİ

        Yer aldığı dizilerin yanı sıra Gönül Yarası, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü, Kaptan Feza, Sessiz Çocuklar, Herkes mi Aldatır, 9on filmlerinde de rol alan 42 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımları ile yirmilik gençlere adeta taş çıkardı. Daha önce de birçok kez cesur paylaşımlarda bulunan Mine Tugay, spor paylaşımları ile birçok kez dikkatleri çekmişti.

        Ünlü oyuncu bu kez de 3,3 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" notuyla paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

            42 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, Türkiye'de ilk olarak 1998 yılında yer aldığı Karambol Kamil dizisi ile tanınmaya başlandı.

            Ünlü oyuncu daha sonra Gülbeyaz, Adı Aşk Olsun, Aliye, Aşk Her Yaşta, Gülpare, Benden Baba Olmaz, Sınıf, Aynadaki Düşman, Kapalı Çarşı, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, 5'er Beşer, Yalan Dünya, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul yapımlarında yer aldı.

            Televizyon ekranlarında son olarak Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz Karaçay" karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu, ayrıca 2021 yılında dijital platformda Hükümsüz dizisinde konuk oyuncu olarak da yer aldı. Yer aldığı birçok dizinin yanı sıra 6 adet filmde de rol alan ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımları ile gündemde.
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