SEKSİ PAYLAŞIMLARINA BİR YENİSİ EKLENDİ



Yer aldığı dizilerin yanı sıra Gönül Yarası, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü, Kaptan Feza, Sessiz Çocuklar, Herkes mi Aldatır, 9on filmlerinde de rol alan 42 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımları ile yirmilik gençlere adeta taş çıkardı. Daha önce de birçok kez cesur paylaşımlarda bulunan Mine Tugay, spor paylaşımları ile birçok kez dikkatleri çekmişti.