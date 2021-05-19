Son dakika: Oğuz Yılmaz vefat etti!

Ankara oyun havası müziklerinin usta ismi Oğuz Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
53 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçının acı haberi, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının Instagram sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"19.05.2021 tarihinde, ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad, yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun"
ALBÜM HAZIRLIĞI YAPIYORDU
Yılmaz, son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip "Ama hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti. 'Çekirge' şarkısı Hollywood'da kullanılan Yılmaz yeni bir albüm hazırlıyordu.
OĞUZ YILMAZ KİMDİR?
Oğuz Yılmaz, 25 Ekim 1968, Ankara doğumlu Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı. 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır.