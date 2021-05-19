Son dakika: Oğuz Yılmaz vefat etti!

ALBÜM HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Yılmaz, son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip "Ama hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti. 'Çekirge' şarkısı Hollywood'da kullanılan Yılmaz yeni bir albüm hazırlıyordu.