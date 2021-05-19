Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.05.2021 18:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2021 19:20
    ABONE OL

    Son dakika: vefat etti!

    oyun havalarının usta ismi ’dan acı haber geldi. Ünlü sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat ettiği öğrenildi. İşte detaylar…

    Son dakika: Oğuz Yılmaz vefat etti!

    Ankara oyun havası müziklerinin usta ismi Oğuz Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

    53 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçının acı haberi, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının Instagram sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "19.05.2021 tarihinde, ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad, yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun"

    ALBÜM HAZIRLIĞI YAPIYORDU
    Yılmaz, son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip "Ama hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti. 'Çekirge' şarkısı Hollywood'da kullanılan Yılmaz yeni bir albüm hazırlıyordu.

    OĞUZ YILMAZ KİMDİR?
    Oğuz Yılmaz, 25 Ekim 1968, Ankara doğumlu Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı. 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır.
        Gazze'yi işgal sinyali verdi
        Haberler Magazin Son dakika: Oğuz Yılmaz vefat etti!