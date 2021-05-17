Bi' Başka ekibi Türkiye'nin ilk fenomen akademisi Boom Club'a konuk oldu. Fenomen evinde, diksiyondan, görsel şovlara, müzikten, iletişime kadar birçok farklı dalda konularına hâkim isimlerce 8 TikTok fenomenine eğitim veriliyor. O 8 TikTok fenomeninden biri olan Mehmet Ulaşan (Mehmet Javeed) Bi' Başka'da İrem Erbaş'a samimi açıklamalarda bulundu.

Fenomen, ünlü TikTokerlar ile Survivor konseptli bir yarışma düzenleyeceklerini belirterek "İsmi Tikvavor olacak. 12 fenomen yarışacak. Onun hazırlığını yapıyoruz" dedi.