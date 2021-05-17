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    • Magazin
    • 17.05.2021 15:59
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    • 17.05.2021 16:02
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    (ed)'dan bomba itiraf! "ların ’ı '' geliyor!"

    Bi’ Başka ekibi Türkiye’nin ilk fenomen akademisi Boom Club’a konuk oldu. Fenomen evinde, diksiyondan, görsel şovlara, müzikten, iletişime kadar birçok farklı dalda konularına hâkim isimlerce 8 TikTok fenomenine eğitim veriliyor. O 8 TikTok fenomeninden biri olan (ed) Bi’ Başka’da İrem Erbaş’a bomba açıklamalarda bulundu.

    Bi' Başka ekibi Türkiye'nin ilk fenomen akademisi Boom Club'a konuk oldu. Fenomen evinde, diksiyondan, görsel şovlara, müzikten, iletişime kadar birçok farklı dalda konularına hâkim isimlerce 8 TikTok fenomenine eğitim veriliyor. O 8 TikTok fenomeninden biri olan Mehmet Ulaşan (Mehmet Javeed) Bi' Başka'da İrem Erbaş'a samimi açıklamalarda bulundu.

    Fenomen, ünlü TikTokerlar ile Survivor konseptli bir yarışma düzenleyeceklerini belirterek "İsmi Tikvavor olacak. 12 fenomen yarışacak. Onun hazırlığını yapıyoruz" dedi.

    Nasılsın, görüşmeyeli nasıl gidiyor hayat?

    İlk görüştüğümüzde daha iyiydim. Daha yoğun çalışmaya başladık. Sabah 7'de kalktım bugün :)

    Boom Club'tan bahseder misin bize?

    Burası bir fenomen akademisi. Herkesin bir hayali, hedefi var ve herkes buraya gerçekleştirmek için geldi. Sinema sektörüne geçiş yapmak için geldiğimiz bir yer aslında. Eğitimler alıyoruz burada. Yarışmalar oluyor. Yarışmaların sonunda da büyük ödüller var: ev, araba, telefon gibi. Eğleniyoruz baya.

    "Tikvavor" geliyor!

    Başka projeler var mı?

    Survivor konsepti yapacağım. İsmi Tikvavor olacak. 12 fenomen yarışacak. Onun hazırlığını yapıyoruz.

    Fenomen arkadaşın Eda Sakız ile aranız bozuk. Eda, kanalımıza konuk olduğunda senin hakkında da konuştu. Nankör olduğunu söyledi. Sen cevaben ne söylemek istersin?

    Eda'nın videosunu açıp bakmadım ama keşfetime düştü. Bana nankör demiş ama Allah görüyor her şeyi. Kötü bir amaçla söylediğini düşünmüyorum ama yanlış yaptığını anlayacak zamanla. Nankörsün Eda Sakız

        "Yılların ünlüsü 7 bin TL için olay yarattı!"

        Demet Akalın, TikTokerlara 'soyguncu' dedi. Üzerine alındın mı? Üzüldün mü?

        Bence 7 bin TL'lik güzel bir reklam oldu onun için. Uzun Makarna (Özgür Balakar) arkadaşımın sevgilisi. Onun adına çok üzüldüm. Kötü bir konuma düştü insanların gözünde. Keşke yaşanmasaydı böyle bir durum. Yılların ünlüsüsün, 7 bin TL için böyle bir olay yaratmak bana saçma geldi. Kızı da TikTok kullanıyor.
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        Haberler Magazin Mehmet Ulaşan (Mehmet Javeed)'dan bomba itiraf! "TikTokerların Survivor’ı 'Tikvavor' geliyor!"