Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.05.2021 15:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2021 15:55
    ABONE OL

    Puzzle ters yüz oldu! Yolun yarısında ters köşeyi yaptı! 'nda gidişat tam iyi derken...

    Cumartesi günlerinin fenomen yapımlarından birisi olan dizisinin her bölümünde heyecan doruklara tırmanıyor. ve gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı dizi geçen hafta 28. bölümüyle izleyicilerini ağırlarken 'Araba İcabı Yarışması' heyecanı doruklara çıkaran anlardan birisi oldu. Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan 'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar arttı. Utku Ateş'in diziden ayrılarak başka bir yapımda rol alacağı konuşulurken gözler yapım şirketinden yapılacak açıklamaya çevrildi.

    Gönül Dağı'nda ayrılık iddiaları!

    Puzzle ters yüz oldu! Yolun yarısında ters köşeyi yaptı! Gönül Dağı'nda gidişat tam iyi derken... Duygu ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinde ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Gülsim Ali, Berk Atan ve Utku Ateş gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide izleyicileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı öne sürüldü. Serdar karakteriyle dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Utku Ateş'in Gönül Dağ'ından ayrılarak başka yapımla el sıkıştığı kulislerde konuşuluyor. Henüz bu konu hakkında yayıncı kuruluş ve yapım şirketinden bir açıklama gelmedi.

    BEKLENMEDİK VEDA MI YAŞANACAK?

    Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

    Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar arttı.

    Utku Ateş'in diziden ayrılarak başka bir yapımda rol alacağı konuşulurken gözler yapım şirketinden yapılacak açıklamaya çevrildi.

        SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

        Gönül Dağı 22 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 29. bölüm ile sezon finali yapacak.

        UTKU ATEŞ DİZİDEN AYRILDI MI?

        Utku Ateş'in yeni dizi Cam Tavanlar ile anlaşma yaptığı konuşuluyor.

        GÖNÜL DAĞI 28.BÖLÜM ÖZET

        Gedelli'de bayram şenliği var. Gedelli'nin sıcak ikliminde bayram bütün coşkusuyla kutlanıyor, yüzler gülüyor… Ramazan, bayramın son günü yapılacak olan şenlik için Münir Bey'e mehter takımı getireceğine dair söz verir.

            Amcaoğulları Ramazan'ın bu sözü üzerine mehteri ayarlamaya çalışırken üstüne bir de Cemile çocukluğunda yediği bir balığı aşerince hepten karışırlar.

            Amcaoğulları bu karışıklıktan çıkabilecek midir? Sefer, Zahide ve çocuklar hep birlikte evin tadilatına başlamış düğün havasına girmişlerdir. Bütün işleri zamanında yetiştirebilecekler midir?
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Alman DW’den İsrail'e eleştirel haberlere kısıtlama
            Haberler Magazin Puzzle ters yüz oldu! Yolun yarısında ters köşeyi yaptı! Gönül Dağı'nda gidişat tam iyi derken...