TikToker Yeşim Sevinç'ten çarpıcı sözler: "Bana engelli ve çarpılmış diyorlar!"

TikTok'ta 2.7 milyon takipçisi bulunan Yeşim Sevinç bu sözlerinin ardından onu linç edenlere yönelik, "Eğer yapabiliyorlarsa gelsinler kendileri yapsınlar!" mesajını vermekten de geri durmadı. İşte ünlü TikToker Yeşim Sevinç (yesimresmi1) röportajının tüm detayları...

Yeşim nasılsın? Nasıl gidiyor senin için Boom Club? Burada herkesle birlikte yaşamak, sürekli vakit geçirmek ve çekim yapmak sana neler kattı?

Öncelikle iyi değilim, burada bizi süründürüyorlar ve şu an burada olan herkes kameralara oynuyor! Her şey iyi falan diyorlar ama dün bizi burada çamurda süründürdüler hatta geçen gün de kafamı yoğurta batırdılar. Yemin ediyorum bizi burada bitiriyorlar! :)

Yoğurtları temizlemek zor oldu mu senin için?

Çok zor oldu! Her yerim yapış yapış oldu, saçımdan ayrılmıyordu yoğurt.

Burada başına gelen en kötü şey neydi?

Her şey kötü burada!

Hiç iyi bir şey olmuyor mu?

İyi yönleri var da işte idare ediyoruz diyelim. Geçen gün çamurda sürünmekten diz kapaklarım soyulmuş.