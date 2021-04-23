TikToker Yeşim Sevinç'ten çarpıcı sözler: "Bana engelli ve çarpılmış diyorlar!"
Fenomen isimler ile gerçekleştirdikleri röportajlarla ünlenen Bi'Başka ekibi bu kez Türkiye'nin ilk fenomen akademisi olan Boom Club evine konuk oldu. 8 TikToker'ın bir arada yaşadığı; diksiyon, müzik ve oyunculuk gibi birbirinden farklı alanlarda eğitim gördüğü fenomen evinde yapılan yayınlarda çarpıcı açıklamaların ardı arkası kesilmedi!
Boom Club Fenomen Akademisinde eğitim alan TikTokerlardan Yeşim Sevinç (yesimresmi1) Bi'Başka'da Melisa Berkalp'in konuğu oldu. Çektiği videolarda mimiklerini yoğun olarak kullanarak gündeme gelen ünlü TikTok fenomeni Yeşim Sevinç, "Genelde engelli ve çarpılmış diyorlar bana. Ama artık umursamıyorum çünkü sonuçta TikTok eleştirilere açık bir platform ve beni linçleyenler kadar arkamda duran destekçilerim de var. Zaten eğer umursasaydım şu an bu noktada olmazdım diye düşünüyorum." diyerek bu paylaşımlarından dolayı çok fazla linçlendiğini ancak artık bu tarz yorumları umursamadığını belirtti.
TikTok'ta 2.7 milyon takipçisi bulunan Yeşim Sevinç bu sözlerinin ardından onu linç edenlere yönelik, "Eğer yapabiliyorlarsa gelsinler kendileri yapsınlar!" mesajını vermekten de geri durmadı. İşte ünlü TikToker Yeşim Sevinç (yesimresmi1) röportajının tüm detayları...
Yeşim nasılsın? Nasıl gidiyor senin için Boom Club? Burada herkesle birlikte yaşamak, sürekli vakit geçirmek ve çekim yapmak sana neler kattı?
Öncelikle iyi değilim, burada bizi süründürüyorlar ve şu an burada olan herkes kameralara oynuyor! Her şey iyi falan diyorlar ama dün bizi burada çamurda süründürdüler hatta geçen gün de kafamı yoğurta batırdılar. Yemin ediyorum bizi burada bitiriyorlar! :)
Yoğurtları temizlemek zor oldu mu senin için?
Çok zor oldu! Her yerim yapış yapış oldu, saçımdan ayrılmıyordu yoğurt.
Burada başına gelen en kötü şey neydi?
Her şey kötü burada!
Hiç iyi bir şey olmuyor mu?
İyi yönleri var da işte idare ediyoruz diyelim. Geçen gün çamurda sürünmekten diz kapaklarım soyulmuş.
BANA ENGELLİ VE ÇARPILMIŞ DİYORLAR!
Kendi başına TikTok videoları çekerek buralara kadar geldin. O süreçten buraya geçişin nasıl oldu? Senin için nasıl bir serüven?
Hiçbir zaman bir kaosun içinde bulunmadım. Tek başıma kendi mimiklerimle buraya kadar geldim ve gayet mutluyum. Bir ara TikTok'u bırakmayı düşündüm, o zamanlar 300-400 bin kadar takipçim vardı. Sonra devam etme kararı aldım; insanlar istedikleri kadar linçlemeye devam etsinler beni, yapabiliyorlarsa gelsinler kendileri yapsınlar dedim. İyi ki de devam etmişim şu an çok mutluyum.
Ne tarz linçlerle karşılaşıyorsun ağırlıklı olarak?
Genelde engelli ve çarpılmış diyorlar bana. Ama artık umursamıyorum çünkü sonuçta TikTok eleştirilere açık bir platform ve beni linçleyenler kadar arkamda duran destekçilerim de var. Zaten eğer umursasaydım şu an bu noktada olmazdım diye düşünüyorum.
İLK BAŞLARDA AĞLIYORDUM!
Bu işin nasıl bir psikolojisi var? Sıfırdan başladın ve buralara kadar geldin, bu durum senin üzerinde ister istemez bir baskı oluşturmuştur diye düşünüyorum. Ciddi inişler ve çıkışlar yaşadın mı bu süreçte?
İlk başlarda bayağı bir kötü oluyordum ve çok üzülüyordum hatta bazen ağlıyordum. Ama hiçbir şekilde yansıtmamaya çalışıyordum, sanki üzülmüyormuşum gibi yapıyordum.
Seni en çok ne ağlattı?
Yaptıkları linçler ve yorumlar. Onun haricinde bir şey yok, şu an gayet mutluyum halimden.
TikTok hikayen nasıl başladı? Ondan da bahseder misin biraz bize?
Instagram'da hep TikTok paylaşımlarını görüyordum ve izliyordum. Sonrasında merak edip bir gireyim bakayım dedim ve uygulamayı yükledim. Cringe videolar attım birkaç tane bunun farkındayım. Bu şekilde yavaş yavaş başladım TikTok kullanmaya. Sonrasında acaba mimik yapsam tutar mı diyerek onu denemeye başladım ve gayet iyi tuttu, bayağı bir yükselişe geçtim bu sayede.
MİMİKLERİMİ İYİ KULLANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM
TikTok'tan önce nelerle ilgileniyordun?
Evden okula gidip geliyordum, başka bir şey yapmıyordum.
Boom Club yeni açılan bir yer ve burada farklı eğitimler alıyorsunuz kendinizi geliştirmek için. bu eğitimler nasıl geçiyor senin için?
Dünyadaki en iyi oyuncular mimiklerini en iyi kullananlardır ve ben mimiklerimi iyi kullandığımı düşünüyorum. Buradaki eğitimler sayesinde kendimi geliştirebileceğime ve daha iyi yerlere gelebileceğime inanıyorum. Burası benim için güzel bir yer ve iyi bir süreç geçiriyorum.
Buradan sonraki hedeflerin nelerdir?
Oyunculuk istiyorum ve televizyonu hedefliyorum.
Seni linçleyenlere iletmek istediğin bir mesajın var mı?
Yok. Bir şey demek istemiyorum kendilerine baksınlar.