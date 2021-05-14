Buket Sena Özdemir, Bi' Başka'da, kendisiyle aynı kulvardaki diğer YouTuber'lardan Duygu Özaslan ve Danla Bilic hakkında da konuştu. Fenomen, iki ismi de çok sevdiğini belirterek "Sanki YouTube Türkiye'de bazı yerler var ve o yerlere oturulmuş gibi. Mesela Danla'nın hitap ettiği kitle farklı, Duygu'nunki farklı, benimki farklı, Zeynep'inki farklı. Hepimizi yarıştırmaya çalışıyorlar ama herkes yapmak istediği şeyi yapıyor ve hitap edilen kitleler farklı. Çok güzel bir denge var bence" dedi.
Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?
İyiyim. Bir tık zor gidiyor. Pandemiye hâlâ alışmaya çalışıyorum. Tek başıma kendi evime çıktığım dönem pandemiye denk geldi. O yüzden biraz hayata karşı sinirliyim :) Ama genel olarak mutluyum.
Kendinden bahseder misin? Okuduğun bölüm, yaşın, YouTube serüvenin?
Ben 12 yaşımda hiçbir şey bilmeden başladım YouTube'a. Sadece YouTube'da video izliyordum ve yaşıtlarımı görmek istiyordum. O dönemde içerik üreticisi vardı Türkiye'de ama yaşları büyüktü. Kendi yaşıtım birini bulamayınca kendim yapayım dedim. Şu an Görsel İletişim Tasarımı okuyorum. Aslında psikoloji ya da hukuk okumak istiyordum. Ama sınav senemde, yoğun tempoda YouTube ile okulun birlikte gitmediğini gördüm. İkisinde de başarılı olmak istiyorsam birbiriyle alakalı olmaları gerektiğine karar verdim. Birbirlerini beslemeleri gerek diye düşündüm. Hem akademik anlamda beni tatmin edecek hem de YouTube anlamında bana bir şeyler katacak bir bölüm okumak istedim.
12 yaşından beri YouTube'tasın. Platform için bir nevi sanal günlüğüm oldu diyorsun. 12 yaşında nasıl bir düşünceyle başladın video çekip kurgulamaya?
Hiçbir düşüncem ve beklentim yoktu. Ablamla ilk videolarımızı yükledik. Biz kamerası olan bir nesne bulduğumuzda direkt bir şeyler çekiyorduk. Klip, film, herhangi bir şey. Bari bunları YouTube'a yükleyelim dedik. Birinin izleme ihtimalini düşünemiyorduk bile. İlk gece 2 abonemiz vardı. Hatta ilk abonemin ismini hatırlıyorum :) 2 aboneye o kadar şaşırmıştım ki 12 abone olunca kutlama falan yapmıştık. Çektiğimiz videolar boşa gitmesin diye yükledik ama sonra olay beni çok mutlu eden yerlere geldi.
"Zorbalığa maruz kaldım"
Pes ettiğin, sıkıldığın olmadı mı?
Oldu. Ama hiçbiri benden kaynaklı değildi. Çocuklar çok acımasız gerçekten. Ortaokulda çok fazla zorbalığa maruz kaldım. Kanalımın adı Moda Benim Hayatım'dı. Okulun erkekleri sürekli yanıma gelip "Moda is my life" diyorlardı. Ben de bağırıyordum "Fashion is my life deyin bari" diye. Çok fazla dalga geçildi benimle. Ama bırakmadım. Bir de beden eğitimi dersinde kafama göre giyinmeyi çok seviyordum ben. Tayt üzerine şort giymiştim bir gün. Üst sınıflardan bir kız bana kantinin ortasında "Şuna bak bir de moda kanalı olacak" demişti. Asla unutamıyorum. Yıllar sonra o kız mesaj attı bana "Beni hatırladın mı?" diye. Cevap vermedim.
İstikrarla video yüklemen, sürekli içerik üretmen mi seni 900 küsur bin aboneye taşıdı? Başka neyi doğru yaptığını düşünüyorsun? Diğer YouTuberlardan, influencerlardan farkını sorsam?
12 yaşımdan beri bırakmadan devam ettim evet ama her hafta video koyamadım mesela. Çok erken yaşta başladığım için platforma ödemek zorunda olduğum faturalar, geçindirmek zorunda olduğum bir ev yoktu. Canım ne istiyorsa onu yaptım. Hoşuma gitmeyen hiçbir sponsorluğu almadım. Her şeyi yapmak istediğim gibi yaptım. Çok saf duygularla başladığım ve o insanlarla birlikte büyüdüğüm için arada bir bağ oluştu. Beni diğerlerinden ayıran bir şey varsa onun bu bağ olduğunu düşünüyorum.