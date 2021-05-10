Boom Club Fenomen Akademisinde eğitim alan TikTokerlardan Aysude (aysudexx) Bi'Başka'da Melisa Berkalp'in konuğu oldu. TikTok'ta 1.5 milyon takipçisi bulunan Aysude, TikTok dünyasında yaşanan olaylar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "TikTok'ta herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Magazine düşen bütün kaos olaylarına bir susun artık yeter diyorum çünkü insanlar kaos yapmadan yükselemiyor ve büyüyemiyor. Aktifliği düşen kavga çıkarmaya başlıyor, gidin gerçek hayatta yüzleşin yani neden yayın açıp birbirinize sallıyorsunuz ki? Çok saçma buluyorum bu tarz olayları, yapmayın ve emek verin! İçerikler konuşsun diyorlar ve iki gün sonra yine kaos yaratıyorlar. Böyle bir şey olması gerçekten çok kötü." dedi.

İşte Aysude (aysudexx) röportajının tüm detayları...

Aysude Boom Club senin için nasıl gidiyor?

Benim için çok güzel gidiyor. Sosyal medyaya başladığımdan beri karşıma çıkan en güzel fırsat oldu benim için. Sabahları kalıp çekimler yapıyoruz, akşamları eğleniyoruz. Hem iş hem eğlence hepsi aynı anda yürüyor. Günün boş geçmesi yerine sabah kalkıp bütün gün sevdiğin işi yapmak daha güzel.

Ne kadar süredir sosyal medyanın içerisinde bulunuyorsun?

TikTok'a 2 sene kadar önce başladım. Küçük kuzenim bütün yaz TikTok videoları çekiyordu ve ondan görüp bir kere de ben çekeyim dedim. Baktım ki boş zamanlarımda eğlenebileceğim bir platform, devam ettim. Bu arada bana hiçbir zaman cringe gelmedi aslında ki her zaman dalga geçtiler benimle cringe diye. Fakat ben asla bırakmadım çünkü hayallerime giden yol buradan geçiyordu, sosyal medyada ilerlemek zorundaydım.

"MARKA YÜZÜ OLMAK İSTİYORUM"

Hayallerin nelerdir peki?

Küçüklükten beri marka yüzü olmak istiyorum. Bir mağazaya girip duvardaki fotoğrafa baktığımda keşke burada ben olsam diye hayal kuruyordum sürekli. Bunun haricinde dizi ve film sektöründe oyunculuk anlamında bir yerlere gelmek istiyorum.

Burada aldığın eğitimler sana bu anlamda neler kattı? Nasıl gidiyor senin için?

Haftada en az bir gün workshop oluyor. Gelen isimler bize hayat hikayelerini anlatıyorlar ve biz de onlara soru sorma şansı buluyoruz. Diksiyon ve kamera önü oyunculuk eğitimlerimiz de başlıyor o yüzden çok heyecanlıyım gerçekten. Umarım güzel gider her şey.

Erkek arkadaşın Yiğit Can Çakmak (yigitresmi) ile bir şarkı çıkarmıştınız ve olaylı sonuçlanmıştı. Senin de bu konu hakkındaki görüşlerini duymak isteriz.

Ben şarkıyı seviyorum ve severek dinliyorum. Ağıza dolanan bir şarkı olduğunu da düşünüyorum. Bu zamana kadar kime dinlettiysem hemen ezberleyip söylemeye başladı. Mesela annem bütün gün evde son ses açıp sürekli olarak dinledi. Yiğit'in öyle düşünmesi kötü bir şey değil ama şarkı güzeldi bence.

Ailen ne düşünüyor bu konuyla ilgili?

Annem Yiğit'e ağladığı için çok kızdı! Şarkıyı bütün ailem çok beğendi ve dinlemeye de devam ediyorlar.