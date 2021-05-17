Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Maç öncesi moral videosu çeken Erol, şampiyonluğun ardından da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Bugünkü canlı yayına Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayarak başlayan Esra Erol, Sergen Yalçın'a, yönetime ve futbolculara teşekkür etti.
Erol, yayının ilerleyen dakikalarında ise büyük bir sürprizle paylaştı. Esra Erol'a hazırlanan sürpriz videoda Beşiktaş oyuncularının başarılı sunucuya teşekkür ettiği görüldü.