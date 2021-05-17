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    • 17.05.2021 17:59
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    • 17.05.2021 18:27
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    Şampiyon 'tan 'a büyük jest! Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı sevinçten havalara uçtu

    , sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu kazandı. Maç öncesi takıma seslenerek moral veren ünlü sunucu ise bugünkü canlı yayında büyük bir sürprizle karşılaştı. Kara kartallı oyuncular, Esra Erol için özel bir video hazırlayarak siyah-beyaz renklere gönül veren sunucuya teşekkür etti. İşte detaylar…

    Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Maç öncesi moral videosu çeken Erol, şampiyonluğun ardından da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

    Bugünkü canlı yayına Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayarak başlayan Esra Erol, Sergen Yalçın'a, yönetime ve futbolculara teşekkür etti.

    Erol, yayının ilerleyen dakikalarında ise büyük bir sürprizle paylaştı. Esra Erol'a hazırlanan sürpriz videoda Beşiktaş oyuncularının başarılı sunucuya teşekkür ettiği görüldü.

        NE OLMUŞTU?
        Sunucu Esra Erol, Beşiktaş'ın Göztepe ile oynayacağı şampiyonluk maçı öncesinde futbolculara ve teknik direktör Sergen Yalçın'a dileklerini ilettiği bir video yayımladı.

        "Dualarımız sizinle. Size olan inancımız tam" diyen Esra Erol, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş aşkı, şampiyonlukların ve kupaların çok önünde bir aşk.

        Bu cumartesi gecesi için çok heyecanlıyız. Dualarımız sizinle. Size olan inancımız tam.
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            Haberler Magazin Şampiyon Beşiktaş'tan Esra Erol'a büyük jest! Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı sevinçten havalara uçtu