

Özcan Deniz, Zekeriyaköy'deki bu röportajı yaptığımız evden çıkmadığınıza dair suç duyurusunda bulunmuştu. Evdeki son günleriniz mi?

- Bunun net cevabını ben de bilmiyorum. Boşandıktan sonra bu evden yaşanmışlıklarımız çok olduğu için taşınmak istedim. Ancak Özcan buna izin vermedi, "Oğlumum düzeninin bozulmasını istemiyorum" dedi. Pandemi başladığı dönem, biz Özcan'ın evinde 5 ay kaldık. Sonra bir gün telefon etti, "Ev tadilata girecek, evi kapatıyoruz" dedi. Ben de yeni ev bakmaya başladım ancak boşanma sözleşmemizde bu semt dışında başka bir yere taşınamayacağım yazıyor. Özcan da bu bölgede gönderdiğim hiçbir evi kabul etmiyor. Çok tıkandım... Sonra bir bakıyorum, eski eşim benim için 'gaspçı' diyor. Bu evle ilgili davamız devam ediyor, ne olacağı daha belli değil.



"AİLEMİ DAHA FAZLA DEŞİFRE ETMEK İSTEMİYORUM"

Bugüne kadar iddialar karşısına neden sessiz kalmayı tercih ettiniz?

- Bunun çok cevabı var aslında ama en başta oğlum için sustum. Karşımda çok sayıda insan var, hepsine cevap vermem imkansız. Bir tarafın olanları olgunlukla izlemesi gerekiyordu, sanırım o görev bana düştü. Ben ne kadar arkada, sessiz kalırsam olaylar o kadar alevlenmez diye düşündüm.Fazla özele girmek daha fazla ateşi harlamak olur. Daha fazla ailemi deşifre etmek istemiyorum. İnşallah dava sürecimiz artık karşılıklı hassasiyetle devam eder.