Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan Anneler Günü'ne özel bomba itiraflar! "Bugüne kadar oğlum için sustum" dedi, her şeyi açıkladı... Feyza Aktan, 2018'de Özcan Deniz'le nikâh masasına oturarak adını duyurdu. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. 15 ay evli kalan Aktan ve Deniz anlaşmalı olarak boşandı.
Boşandıktan kısa bir süre sonra barışan çiftin yeniden evlenmesi beklenirken bu kez karşılıklı suçlamalar geldi. Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken Deniz ise Aktan'ın 3 yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek eski eşine velayet davası açtı... Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih eden Feyza Aktan, ilk kez konuştu. İşte Hürriyet'in haberine göre Feyza Aktan'dan gelen açıklamalar...
Şöyle başlayalım, Feyza Aktan kimdir?
- Kendimle ilgili altını çizeceğim çok bir şey yok, sade bir hayatım var. En kötü özelliğim çok aceleci davranmam... En sevdiğim yönüm ise güçlü bir kadın olmam. Güçlü bir kadın olmak, beni bu yolda ayakta tutan tarafım...