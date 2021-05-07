Özcan Deniz itirafıyla ağızları açık bırakan Yeliz'den bomba sözler! '12 gün evden çıkmadık' demişti...

"HERKES KENDİ YAPTIĞINA BAKSIN"

Magazin gündemine bomba gibi düşen sözlerinin ardından delen tepkilerin ardından Yeliz, suskunluğu bozdu. 'Ebru Akel'le Kadın İsterse'ye konuk olan Yeliz, "Allah aşkına herkes kendi yaptığına baksın! Aşık olduk birbirimize. Şimdiye bakarsak bizler çok düzgün şeyler yaşamışız... Karşılaştığımız zaman tabii ki konuşuyoruz, düşman değiliz. Allah herkese nasip etsin. 12 sene de sürebilirdi ama bizimki 12 gün sürdü. Unutmak için çok çaba sarf ettim."

