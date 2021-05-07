Özcan Deniz itirafıyla ağızları açık bırakan Yeliz'den bomba sözler! '12 gün evden çıkmadık' demişti...
'12 gün evden çıkmadık' demişti...Özcan Deniz itirafıyla ağızları açık bırakan Yeliz'den bomba sözler! Tüm Türkiye'nin 'Yalan' şarkısıyla tanıdığı 63 yaşındaki şarkıcı Yeliz, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın programında hakkında bilinmeyenlere açıklık getirirken bulunduğu çarpıcı itirafla büyük ses getirdi. Şarkıcı Yeliz yıllar önce kendisinden 15 yaş küçük Özcan Deniz'le yaşadığı 12 günlük aşk hakkında gelen eleştirilere verdiği yanıtla yine günlerce konuşulacağa benziyor.
Deniz, son dönemde çocuğunun annesi Feyza Aktan'la yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Şiddet gördüğünü iddia eden Feyza Aktan'a karşı oğlu Kuzey'in velayetini alma mücadelesi ile adından söz ettiren Özcan Deniz, şarkıcı Yeliz'den gelen itirafla günlerce konuşulmuştu.
Şarkıcı Yeliz Özcan Deniz aşkını anlattı: 12 gün evden çıkmadık
"HERKES KENDİ YAPTIĞINA BAKSIN"
Magazin gündemine bomba gibi düşen sözlerinin ardından delen tepkilerin ardından Yeliz, suskunluğu bozdu. 'Ebru Akel'le Kadın İsterse'ye konuk olan Yeliz, "Allah aşkına herkes kendi yaptığına baksın! Aşık olduk birbirimize. Şimdiye bakarsak bizler çok düzgün şeyler yaşamışız... Karşılaştığımız zaman tabii ki konuşuyoruz, düşman değiliz. Allah herkese nasip etsin. 12 sene de sürebilirdi ama bizimki 12 gün sürdü. Unutmak için çok çaba sarf ettim."