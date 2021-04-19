Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile şiddet görüntüleri olay oldu! "Gerçek hayat hikayesinden alınmıştır sloganı da atsınlar"
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile şiddet görüntüleri olay oldu! Sosyal medyada, "Gerçek hayat hikayesinden alınmıştır sloganı da atsınlar" yorumlarının havada uçuştuğu eski eşlerin şiddet sahnesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Feyza Aktan geçtiğimiz günlerde, "Beni eve kilitledi hamileyken bile şiddet uyguladı" iddiasıyla şok etkisi yaratırken Özcan Deniz ise yaşananların ardından oğlu Kuzey ile paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti... İşte suların durulmadığı eski eşler Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında yaşananlar ve gündeme bomba gibi düşen şiddet sahnesinden görüntüler...
Pandemi sürecine bir dizi sığdıran Deniz, başrolde de eski eşi Feyza Aktan'a rol vermişti. Özcan Deniz'in senarist ve yönetmenliğini üstlendiği 'Senkron' dizisi görücüye çıktı. Gain adlı dijital platformda yayınlanan dizinin gerçek hayatla benzerlikleri izleyiciyi şaşırttı. Suç ve gerilim türündeki yapımda Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı sahneler dikkat çekti.
ŞAŞIRTAN BENZERLİK
Dizide Feyza Aktan eşinden şiddet gören, 'Kuzey' adında bir oğlu olan, 'Mina' adında bir kadını canlandırıyor. Gerçek hayatta Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a velayet davası açması gibi dizideki 'Sedat' karakteri de karısının oğullarını alıp gitmesine izin vermiyor. Eşinin "Bana şiddet uyguluyorsun. Artık psikolojim kaldırmıyor. Psikolojik sorunların var. 'Git tedavi ol' diyorum ama bunu umursamıyorsun" sözlerini ise duymazdan geliyor ve eşini öldürüyor.
ÖZCAN BENİ DÖVDÜ
Özcan Deniz ile kısa süreli birlikteliğin arından tekrar mahkemelik olan Feyza Aktan ocak ayında şiddete uğradığı gerekçesiyle savcılığa başvurup eşi ve abisi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ardından Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Feyza Aktan dilekçesinde eski eşinin kendisini bir değil, birçok kez dövdüğünü söylemişti. Deniz'in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü.