Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile şiddet görüntüleri olay oldu! "Gerçek hayat hikayesinden alınmıştır sloganı da atsınlar"

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile şiddet görüntüleri olay oldu! Sosyal medyada, "Gerçek hayat hikayesinden alınmıştır sloganı da atsınlar" yorumlarının havada uçuştuğu eski eşlerin şiddet sahnesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Feyza Aktan geçtiğimiz günlerde, "Beni eve kilitledi hamileyken bile şiddet uyguladı" iddiasıyla şok etkisi yaratırken Özcan Deniz ise yaşananların ardından oğlu Kuzey ile paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti... İşte suların durulmadığı eski eşler Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında yaşananlar ve gündeme bomba gibi düşen şiddet sahnesinden görüntüler...

19.04.2021 12:02 - Son Güncelleme: 19.04.2021 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





