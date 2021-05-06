Özcan Deniz'in kız kardeşinden Feyza Aktan'a şok hamle! Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi...

KIZ KARDEŞTEN BİR ATAK DAHA!

İkili arasında hukuk mücadelesi devam ederken geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz oğlundan on gündür haber alamadığını ileri sürerek eski eşini savcılığa şikayet etmişti. Yeni atak ünlü oyuncunu makyaj sanatçısı olan kız kardeşi Sibel Semerci'den geldi. Avukatı Candaş Gürol aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvuran Semerci dilekçede, Feyza Aktan'ın kendisini rahatsız ettiğini, dava sürecinde ortaya atmış olduğu iddiaların ailesini karalamaya yönelik olduğunu ve ortak tanıdıklarına Aktan'ın kendisi hakkında iftiralarda bulunduğunu ifade etti.