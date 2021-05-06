RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Özcan Deniz'in kız kardeşinden Feyza Aktan'a şok hamle! Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi...

Özcan Deniz'in kız kardeşinden Feyza Aktan'a şok hamle! Eski eşler arasındaki gerginliğe dahil olan Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci, Feyza Aktan'ın kendisine iftira attığını, ailesini karalamak istediğini ileri sürerek koruma kararı için Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme Semerci'nin Feyza Aktan'dan iki ay süreyle korunmasına karar verdi.

06.05.2021 15:06 - Son Güncelleme: 06.05.2021 15:09
Özcan Deniz'in kız kardeşinden Feyza Aktan'a şok hamle! Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi...

Özcan Deniz'in kız kardeşinden Feyza Aktan'a şok hamle! Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenmişti. Bir oğlu olan çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özcan Deniz'in kız kardeşinden Feyza Aktan'a şok hamle! Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi...

Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz çeşitli suçlardan şikayetçi olmuştu.

Özcan Deniz'in kız kardeşinden Feyza Aktan'a şok hamle! Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi...

VELAYET DAVASI EKLENDİ

Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etmişti. Mahkeme, ikilinin 2 ay süreyle Feyza Aktan'a yaklaşmamasına karar vermişti.

Özcan Deniz'in kız kardeşinden Feyza Aktan'a şok hamle! Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi...

Şiddet iddiaları gündeme bomba gibi düşerken Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in velayetini almak için harekete geçmiş ve dava açmıştı. Savcılık soruşturma sonunda Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan dava açmıştı.

Özcan Deniz'in kız kardeşinden Feyza Aktan'a şok hamle! Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi...

KIZ KARDEŞTEN BİR ATAK DAHA!

İkili arasında hukuk mücadelesi devam ederken geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz oğlundan on gündür haber alamadığını ileri sürerek eski eşini savcılığa şikayet etmişti. Yeni atak ünlü oyuncunu makyaj sanatçısı olan kız kardeşi Sibel Semerci'den geldi. Avukatı Candaş Gürol aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvuran Semerci dilekçede, Feyza Aktan'ın kendisini rahatsız ettiğini, dava sürecinde ortaya atmış olduğu iddiaların ailesini karalamaya yönelik olduğunu ve ortak tanıdıklarına Aktan'ın kendisi hakkında iftiralarda bulunduğunu ifade etti.